Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce favor i-a cerut „devoratoarea de fotbaliști”. Exclusiv

Ce favor i-ar fi cerut Ioana Popescu lui Gigi Becali înainte să moară

Supranumită „devoratoarea de fotbaliști” datorită aventurilor pe care le-ar fi avut cu mai mulți jucători români, Jurnalista avea doar 45 de ani când s-a stins din viață. Cu câteva zile înainte ca femeia să moară, Gigi Becali a dezvăluit că o femeie, pe nume Ioana Popescu, i-a dat un SMS prin care îl ruga să îl numească antrenor la FCSB pe Dan Alexa.

„Mi-a dat mesaj una Ioana Popescu. E vreo jurnalistă Ioana Popescu? Una Ioana Popescu, care era prin oraș. Îmi dă mie mesaj Domnule Becali, vă stimez atât de mult. Un mesaj d-ăla lung. Nu știu cine e Ioana Popescu. Poate nu e aia din oraș, poate e dintr-o comună. De unde să știu? (n.r. – râde)

Zice ‘Vă respect foarte mult, că o fi că o împărți’, un mesaj mai lung. Eu nu le citesc. Dar acum eram curios. Ioana Popescu. Cine e Ioana Popescu? Mie femeile nu îmi prea dau mesaje. Nu au ce mesaje să îmi dea mie femeile mesaj, mie bărbat. Sau eu bărbat să îți dau ție femeie mesaj. De ce să îți dau? Dacă ești jurnalistă, îmi dai mesaj, îți răspund. Dar dacă nu ești jurnalistă, ce treabă am eu cu tine? Eu am treabă cu bărbații.

Văd Ioana Popescu, am zis că poate aia de la oraș. Zice ‘Luați-l pe Dan Alexa, cel mai mare antrenor’. Bă, lasă că treaba aia, că l-a bătut femeia (n.r. – Anamaria Prodan). L-a bătut, asta e. Dar s-a mai dus și la emisiunea aia (n.r. – Asia Express). Emisiune de circăreală. Am văzut că făceau reclamă. Dar nu mă uit eu la Asia Express. Mă duc să mă spânzur dacă mă uit la Asia Express. Mă uit eu la Asia Express? Sunt nebun?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Jurnalista avea probleme grave de sănătate

Conform ultimului iubit, femeia s-a simțit rău în ultimele zile, fiind inclusiv internată în spital pentru analize și tratament. Partenerul acesteia a dezvăluit detalii neștiute despre problemele de sănătate ale Ioanei.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină.

Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. – septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel”, a declarat partenerul Ioanei Popescu, potrivit .