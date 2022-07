Ioana și Ilie Năstase, la mare după scandalul de la ziua de naștere: “Îl manipulează psihic”. Culisele incidentului de la conferința de presă

Ioana Năstase explică ce s-a întâmplat în timpul conferinței de presă susținută de Ilie Năstase, de ziua lui, și face lumină în scandalul cu ”fiul lui”, după cum susține că își spune Cezar Florea, cel care i-ar fi cerut tenismenului să-i fie tată adoptiv. În opinia ei, bărbatul ar vrea să profite de pe urma lui Ilie Năstase. Amiciția lor a devenit suspectă pentru Ioana, care nu vede cu ochi buni această relație. Cu toate acestea, dacă arunci un ochi pe rețelele de socializare, observi că, în ultima perioadă, Ilie Năstase, Ioana și Cezar Florea au petrecut mult timp împreună.

Ioana Năstase, adevărul despre scandalul de la ziua lui Ilie Năstase!

Ioana Năstase în cadrul unui eveniment, în care marele tenismen susținea o conferință de presă, după ce a semnat un parteneriat de imagine cu brand-ul Admiral, și a fost protagonista unui scandal în fața camerelor de filmat. În loc să sărbătoreasă reușita, dar și aniversarea lui Nasty, Ioana a făcut o criză de nervi. Motivul? Soția lui Ilie Năstase susține că Cezar Florea, cel care spune că este ca un fiu pentru tenismen, îl manipulează.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor apărute în presă, soția lui Ilie Năstase ar fi mers la poliție, să depună o plângere împotriva acestei persoane. Cu toate acestea, Ioana Năstase a negat faptul că ar fi apelat la autorități și a dezvăluit ce a deranjat-o.

“Îl protejez de persoane care intră cu bocancii în viața ta, care au interese”

Într-un interviu pentru FANATIK, soția lui Nasty susține că ea încearcă să își protejeze soțul de oameni cu interese ascunse. Mai mult, Ioana Năstase a mai spus că Cezar Florea, care în ultime vreme este nedespărțit de Ilie Năstase, se autointitulează ”fiul lui Ilie”.

ADVERTISEMENT

”Oamenii nu au înțeles exact. Eu sunt o persoană liniștită. Este o poveste mai lungă. Să vă spun despre ce este vorba. Nu am depus nicio plângere la poliție împotriva acestui domn, care așa își spune, fiul lui Ilie. Pentru că așa a spus: ‘de azi vreau să fiu fiul tău, să te ajut’.

De ce nu s-a dus la casa de copii, să înfieze un copil, sau la azil, să ia un bătrânel de acolo? De ce pe Ilie? Își lua un bătrânel și avea grijă de el. Am încercat și încerc să îl protejez de persoane care intră cu bocancii în viața ta, care au interese.

ADVERTISEMENT

Situația luase amploare. Îl las pe soțul meu să facă ce vor ei! Acest domn Cezar tot spune că tatăl lui a murit și că el vrea să fie considerat fiul lui Ilie. Eu consider că între două persoane trebuie să existe respect. Astea sunt escrocherii!”, a declarat Ioana Năstase, pentru FANATIK.

”Am obosit să mă lupt cu toți care apar peste noapte”

Ioana Năstase și-a motivat apariția neașteptată de la conferința de presă a lui Ilie Năstase, dar și ieșirea avută în fața camerelor de filmat.

ADVERTISEMENT

”Acest domn Cezar a spus că vrea să îi facă o surpriză lui Ilie, de ziua lui. Eu m-am urcat în mașină și am venit și eu. Eu nu le agreez pe aceste persoane, Cezar și iubita lui. S-au ascuns de mine, pentru că am vrut să le întreb și să le spun că nu se poate profita la infinit de Ilie. Iar eu am obosit să mă lupt cu toți care apar peste noapte”, a mai declarat Ioana Năstase.

ADVERTISEMENT

Ioana, deranjată că noul prieten i-a cumpărat telefon lui Ilie

Ioana Năstase susține că la început nu a dat importanță relației apropiate avută de Năstase cu Cezar Florea. În plus, aceasta a mai relatat, pentru FANATIK, un episod care a avut loc la Iași, în urmă cu câteva zile, care a deranjat-o foarte mult.

Soția lui Ilie Năstase susține că a povestit cum intenționează să-i dăruiască soțului ei un telefon de ziua lui, iar Cezar Florea s-a oprit la primul magazin și i-a cumpărat fix același gadget, la scurt timp după conversație.

“Îl sună de 20 de ori pe zi. Îi invită la birou să semneze acte”

”În urmă cu trei-patru luni de zile a părut acest domn, Cezar, și s-au împrietenit. Iar mie mi se pare suspect. Eu știu ce a pățit Ilie din cauza anumitor persoane și cum eu am încercat să-l protejez de oameni apăruți peste noapte. Mă deranjează că îl invită la birou să semneze acte. Nu dădeam importanță la început. Apoi au venit și invitațiile în oraș. Acum două săptămâni, seara, la masă, mie mi s-a făcut rău, înțelegeți ce vreau să spun. Nu mă simțeam bine în compania lor.

Am spus că aș vrea să îi iau de ziua lui Ilie un telefon. Ce credeți că a făcut acest domn Cezar? S-a oprit în primul magazin și a luat un telefon de ziua lui Ilie. Pe mine mă îndepărtează de el. Ce zice, ’poate femeia se prinde’. Pentru că pe Ilie îl manipulează psihic acest domn. Îl sună de 20 de ori pe zi să îl întrebe dacă este bine și dacă a mâncat, lucruri din acestea. Iar eu cred că vrea să își facă reclamă cu numele lui Ilie”, explică Ioana Năstase.

”Au încercat și alte persoane să îi deschidă ochii. El trebuie să fie mai precaut”

Ioana Năstase a mai povestit că a fost deranjată de gestul lui Cezar Florea de a publica fotografii cu Ilie, din vizita lor la Iași, pe Facebook, motiv pentru care ea le-a șters de pe contul tenismenului. Susține că ea i-a fost alături lui Nasty, atunci

”Și nu mai eu știu, acum câteva luni, când a avut problemele cu Academie și Ilie nu dormea, cine i-a fost alături? Eu am zis că Ilie este un om matur, știe ce face. Pentru mine este clar, oamenii care te lingușesc pentru mine, nu știu cum să spun…

’Cum ți-ai permis să organizezi conferința, fără ca eu să știu? Sunt soția lui’. Și am mai observat ceva, că Ilie are o teamă față de el. Au încercat și alte persoane să îi deschidă ochii. El trebuie să fie mai precaut, eu am obosit să am grijă de tot ce mișcă în jurul lui”, susține Ioana Năstase.

Ilie Năstase, despre incidentul de la conferința de presă: ”Ei nu îi convine, dar eu consider că m-au ajutat mult”

De cealaltă parte, Ilie Năstase spune că lucrurile nu stau deloc așa. Contactat de FANATIK, tenismenul susține că nu este vorba de niciun scandal între ei, dar, totodată, el a recunoscut că Ioana s-a certat cu prietenii lui. Nasty a mai declarat că soția sa nu îi agreează prietenii, despre care el consideră că l-au ajutat mult. Ilie Năstase a mai spus că acum este la mare, la Costinești, în compania mai multor prieteni, dar și a soției sale.

”Sunt la mare, la Costinești, la Vox Maris. Am venit încă de aseară. Suntem împreună cu mai mulți prieteni. Este și Ioana. Ea s-a certat cu prietenii mei. Ei nu îi convine, dar eu consider că m-au ajutat mult. Nu este vorba de niciun scandal”, a declarat Ilie Năstase, pentru FANATIK.

FANATIK a încercat să îl contacteze și pe Cezar Florea, cel care se autointitulează ”fiul lui Ilie Năstase”, după cum susține soția tenismenului, Ioana Năstase, însă, până la publicarea articolului, nu a răspuns solicitării noastre.