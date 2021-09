Ioana Simion a făcut senzație la cununia Simonei Halep. Cum s-a îmbrăcat soția lui Ilie Năstase

Fostul jucător de tenis nu a mers singur, ci însoțit de cea de-a cincea soție, Ioana Simion, care a renunțat recent la ideea de a divorța. A retras actele de la Tribunal și împăcarea s-a produs imediat.

Ilie Năstase și partenera sa de viață au făcut senzație când au ajuns la care i-a cerut omului de afaceri un cadou special.

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase și Ioana Simion, la nunta Simonei Halep

Frumoasa constănțeancă a optat pentru o ținută de o culoare elegantă. Roșie și cu umerii lăsași, rochia purtată de Ioana Simion este una care îi vine foarte bine și îi pune în valoare picioarele.

Ioana Simion s-a aranjat ca la carte pentru nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc, dar ziua de 15 septembrie marchează și un eveniment important pentru ea. Este ziua ei de naștere.

ADVERTISEMENT

Se pare că fostul număr mondial în tenis ar fi vrut o rachetă de-a celui supranumit Nasty, însă din păcate, acest lucru nu s-a produs. Din fericire, nu a venit cu mâna goală.

„M-a rugat să-i dau o rachetă de-ale mele”, a spus Ilie Năstase pentru FANATIK, chiar înainte de cununia Simonei Halep cu Toni Iuruc.

Sportivul nu s-a conformat din acest punct de vedere, dar a mărturisit că are un cadou special pentru blondina, care astăzi, 15 septembrie 2021, se căsătorește.

ADVERTISEMENT

Ceea ce a atras atenția a fost și ținuta purtată de afacerist. Nasty a îmbrăcat un costum alb, de general, cu care s-a mai afișat și în trecut.

Ilie Năstase, adevărul despre cariera militară. Cum l-a ajutat

General cu două stele în rezervă, sportivul are obiceiul să poarte această ținută vestimentară a Armatei Române, în special când participă la diferite turnee de tenis.

ADVERTISEMENT

Acest lucru a fost observat de-a lungul anilor de jurnaliști din întreaga lume, fostul campion de la Roland Garros și US Open vorbind deschis despre cariera militară pe care o are în spate.

„Așa era sistemul atunci, am fost copil de trupă la CCA. De la 7 ani sunt la clubul acesta, deci de 67 de ani. De mic, acolo am crescut, acolo am învățat să joc tenis, acolo m-au luat de la fotbal la tenis.

Toți sportivii legitimați la CCA ori erau sportivi ori erau militari”, a spus Ilie Năstase în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la .