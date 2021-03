Ioana Simion, adevărul despre partajul cu Ilie Năstase: ”Nu vreau să mă țigănesc”

Ioana Simion a spus adevărul despre partajul bunurilor pe care le-a acumulat în timpul mariajului cu Ilie Năstase, frumoasa brunetă mărturisind că este dispusă să-i dea fostului jucător de tenis absolut tot ce-i cere.

Constănțeanca a cântărit foarte bine situația din ultima perioadă și a luat decizia de a depune actele de divorț la Tribunal, asta pentru că omul de afaceri nu și-a dorit ca lucrurile să se încheie pe cale amiabilă, în cabinetul unui notar.

Întrebată în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu puțin timp, ce se va întâmpla cu mașina de lux primită de la Ilie Năstase în toamna anului trecut, Ioana Simion a precizat că probabil autoturismul va rămâne în posesia sa și nu se va împărți ca altele.

Ioana Simion, totul despre divorțul de Ilie Năstase. Cum se vor împărți bunurile

Cât despre alte bunuri comune, Ioana Simion este dispusă să-i dea lui Ilie Năstase absolut tot ce-i cere, nedorind să se ”țigănească” pentru ele, mai ales că este o femeie pe picioarele ei și care are afaceri care îi permit să-și facă toate poftele.

„Am fost și am făcut ce trebuia să fac. Am luat decizia, am stat 2 luni, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că e cel mai bine așa. Pentru că așa și-a dorit soțul meu, așa a vrut el, de ce nu știu. Așa și-a dorit (n.r. de ce la tribunal și nu la notar).

În cazul meu, nu este nevoie. Eu îi voi da tot ce este de dat. Dacă sunt bunuri acumulate în comun, eu îi voi da ce este de dat. Sunt o femeie pe picioarele mele, nu stau să mă țigănesc.

Acele bunuri nu se vor împărți, probabil cadoul pe care mi l-a oferit. Nu știu de ce a ales această cale. Vom vedea în instanță. Trebuie să fim pregătiți pentru orice”, a declarat Ioana Simion pentru Antena Stars.

Frumoasa brunetă a mărturisit că s-a gândit timp de două luni dacă să depune actele de divorț sau nu, în cele din urmă luând decizia de a merge în instanță pentru că nu mai vedea nicio cale de împăcare cu omul de afaceri, care nu a dat niciun semn de schimbare.

Cea de-a cincea soție a lui Ilie Năstase a pus punct mariajului pentru a-și găsi liniștea interioară, precizând că nu este dispusă să facă niciun pas înapoi. Ioana Simion este hotărâtă să meargă până la capăt, fiind convinsă că este cel mai bine așa atât pentru ea, cât și pentru afacerist.

„Mai presus de toate, pentru mine este foarte importantă liniștea sufletească. Eu am gândit-o vreo 2 luni și pentru că sunt o femeie calculată, mereu voi încerca să iau o decizie corectă și foarte bine gândită. Nu voi da înapoi. Niciodată.

Eu cred că el știe de la prima oră și bănuiesc că știe. M-a sunat și mi-a spus că își dorește să discutăm și toate discuțiile au dus spre mai rău. Voi încerca să stau cât mai departe și să pun în aplicare ce îmi doresc”, a completat bruneta.