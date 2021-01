Ioana Simion, noi declarații despre scandalul cu Ilie Năstase. Cei doi nu mai locuiesc împreună

Ioana Simion a făcut noi declarații despre scandalul în care a fost implicată fără voie în urmă cu câteva zile. Soția fostului jucător de tenis, Ilie Năstase, a mărturisit că în momentul de față nu mai locuiește în aceeași casă cu partenerul său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa brunetă a fost agresată fizic și verbal, precizând că întregul scandal a plecat de la problemele nerezolvate ale omului de afaceri. Vedeta este convinsă că fostul număr mondial are anumite traume din trecut, care din păcate, i-au lăsat urme adânci.

Constănțeanca susține că certurile și discuțiile cu Ilie Năstase nu au absolut nicio legătură cu fostele soții ale acestuia, referindu-se aici la Brigitte Sfăt și Amalia Năstase. În plus, Ioana Simion a declarat că are foarte mare respect pentru acestea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ioana Simion, adevărul gol-goluț despre scandalul cu Ilie Năstase

Mai mult decât atât, Ioana Simion este de părere că partenerul său de viață trebuie să lămurească niște aspecte mai vechi legat de propria persoană. Aceste lucruri nu sunt pentru prima oară scoase în evidență de soția lui Ilie Năstase, vorbind despre ele și înainte de a ajunge la altar.

„Nu are legătură cu nimeni din trecut. Ilie ar trebui să-și lămurească niște probleme din trecut, să și le rezolve și atâta tot. El este puțin cam încărcat. Eu am încercat să-l ajut. Am încercat pe cât s-a putut.

ADVERTISEMENT

Problemele nu au legătură cu Brigitte, ferească Dumnezeu. Nu m-a deranjat femeia niciodată. Pentru mine este o doamnă. Nu știu pentru ceilalți, dar pe mine nu m-a deranjat niciodată.

Tot respectul și pentru ea și pentru Amalia. Eu nu am treabă cu trecutul lui Ilie”, a declarat Ioana Simion în cadrul unei emisiuni TV, notează wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În cadrul aceluiași show TV bruneta a vorbit și despre implicarea fostului iubit, după ce acesta ar fi declarat că este cauza scandalului. Ioana Simion a negat orice aspect legat de Nick Rădoi și nu înțelege de ce omul de afaceri a recurs la această strategie.

Vedeta a plecat la Constanța imediat după scandal, mărturisind că nu s-a uitat deloc în urma sa. Bruneta a plecat numai cu ce avea pe ea, precizând că Ilie Năstase nu a dat niciun semn de viață din noaptea de 8 ianuarie când a avut loc incidentul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ioana Simion așteaptă să se liniștească apele, precizând că nu a luat nicio decizie concretă legat de mariajul cu Ilie Năstase, chiar dacă de câteva zile nu mai locuiesc în aceeași casă. Bruneta este în continuare afectată de cele întâmplate și foarte tristă că a ajuns într-o asemenea ipostază.