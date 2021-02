Ioana Simion s-a împăcat cu Ilie Năstase? Unde au fost surprinși după mai bine de o lună de la scandal

După ce și-a agresat fizic soția în luna ianuarie, Ilie Năstase pare să se fi împăcat cu Ioana Simion. Cei doi au fost surprinși împreună la un centru comercial, fiind însoțiți de fiica cea mare a fostului sportiv, Emma.

Ilie Năstase a primit o nouă șansă de la partenera lui de viață, cu care s-a căsătorit religios în vara anului treut. Bruneta a chemat Poliția în miez de noapte la începutul lunii ianuarie, după ce soțul ei a dat în ea, gest care a speriat-o cumplit.

Nu este prima dată când fostul tensimen este surprins alături de soția lui cu aproape 30 de ani mai tânără. La sfârșitul lunii trecute, cei doi au fost văzuți luând masa la un restaurant exclusivist din Capitală.

Ioana Simion s-a împăcat cu Ilie Năstase?

Ioana Simion și Ilie Năstase s-au separat după ce omul de afaceri a agresat-o pe brunetă la începutul acestui an. Speriată de reacția soțului ei, Ioana a apelat la ajutorul Poliției, însă nu a vrut să-i depună plângere sau să obțină un ordin de restricție împotriva lui.

Constrănțeanca în vârstă de 45 de ani a decis să se mute din locuința soțului ei, cel puțin pentru o vreme, ca să poată reflecta asupra situației traumatizante la care a fost supusă. Chiar dacă a declarat că nu știe dacă poate ierta această întâmplare, Ioana Simion a fost surprinsă alături de fostul tenismen.

Îmbrăcată elegant și, în același timp, provocator, cu o rochie scurtă și un palton deschis la culoare, pe care le-a asortat cu o pereche de cizme scurte, de culoarea pielii. În plus, Ioana a ales și o geantă crem pe măsură, asortată cu ținuta, a cărei valoare ajunge la câteva zeci de mii de euro.

Echipa Click! a surprins aceste momente ale ieșirii celor doi, casre nu au fost singuri, ci însoțiți de Emma, fiica cea mare a lui Ilie Năstase, în vârstă de 14 ani, după cum se poate observa în imaginile sursei menționate.

Ioana Simion, despre cadourile scumpe de la soțul ei

Ioana Simion a ținut să precizeze că gențile Hermes pe care le deține nu sunt doar de la Ilie Năstase, ci și de la fostul ei soț, cumpărate cu aproape două decenii în urmă, atunci când în România nu era un brand atât de cunoscut. Fostul tenismen i-a dăruit doar două genți de la această firmă, potrivit declarațiilor oferite de soția lui.

„Eu am genţi Hermes de vreo 20 de ani, de când nici nu se ştia în România că există aşa ceva. Geanta nu e cumpărată de Ilie, ci de fostul meu soţ. Acum, pe bune, chiar credeţi că mă împacă pe mine Ilie cu Chanel-uri, Hermes-uri şi maşini? E adevărat că mi-a luat maşină, dar anul trecut de ziua mea. Am 10 genţi Hermes, dintre care două sunt luate de Ilie”, a declarat bruneta pentru sursa menționată anterior.

Legat de relația cu Ilie Năstase, aceasta a precizat recent că a trecut peste episodul violent și că lucrurile s-au calmat între ea și cunoscutul afacerist.

„Ieşim la mall, servim masa, nu trăim în junglă. Vorbim, discutăm, nu pot să spun că am trecut peste acel moment, ce va fi va fi. Îmi place să am sufletul liniştit. Suntem doi oameni maturi, mă gândesc ce am de făcut acum că viaţa e scurtă şi merită trăită frumos”, a mai spus Ioana Simion.