Ioana Simion și Ilie Năstase, tot mai aproape de împăcare. Ce i-a dat de gol pe îndrăgostiți

Ioana Simion și Ilie Năstase sunt tot mai aproape de împăcare, după ce zilele trecute au fost surprinși împreună la un restaurant de fițe din București. Bruneta l-a iertat pe fostul jucător de tenis pentru „ploaia de palme” primită în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Frumoasa constănțeancă locuiește în continuare departe de omul de afaceri cu care s-a căsătorit religios în vara lui 2020, însă acest lucru nu a împiedicat-o să se vadă cu soțul ei. Cea de-a cincea soție a fostului sportiv nu l-a refuzat când a fost vorba de o ieșire în oraș.

Fosta iubită a milionarului Nick Rădoi și Ilie Năstase au fost surprinși relaxați unul în compania celuilalt, semn că Ioana Simion este dispus să mai oferă încă o șansă mariajului, în ciuda scandalului din data de 8 ianuarie 2021, când a fost sunată Poliția.

Ioana Simion și Ilie Năstase, încă o șansă relației amoroase? Cum au fost surprinși

Ioana Simion a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV că l-a iertat pe fostul număr mondial în tenis pentru scandalul iscat din senin, însă încă nu a luat nicio decizie legat de împăcare. De asemenea, bruneta a punctat faptul că nu știe dacă este cazul să ia în calcul un divorț.

Partenera de viață a omului de afaceri a subliniat același lucru și pentru publicația click.ro, precizând că Ilie Năstase are uneori nevoie de ajutorul ei, de aici și motivul pentru care au ieșit să ia masa în oraș, la un club select din Capitală.

„Nu se poate spune că ne-am împăcat. Eu l-am iertat pe Ilie. Locuim separat, însă nu aș putea să îl las când el are nevoie de ajutorul meu. E o chestie de empatie”, a declarat Ioana Simion pentru sursa menționată anterior.

Frumoasa brunetă are mare nevoie de liniște sufletească perioada aceasta pentru a-și da seama ce vrea să facă mai departe, Ilie Năstase încercând din răsputeri să o împace și să reia legătura amoroasă. De altfel, chiar i-a oferit o mașină extrem de scumpă după scandal.

„Da, ne-am văzut, am luat masa împreună, apoi am plecat. Sunt la Prislop, am venit aici să mai am grijă și de sufletul meu”, a mai adăugat bruneta, care în urmă cu câteva zile susținea că nu știe ce vrea să facă exact.

„Regret că am sunat la 112. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște”, spunea soția lui Ilie Năstase la „Teo Show” recent.

