Ioana, soția lui Ilie Năstase, a depus actele de divorț. Cum a reacționat fostul tenismen

Soția lui Ilie Năstase a depus actele de divorț. Reacția fostului tenismen

a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța, conform Portalului Instanțelor de Judecată. Numele Ioanei Năstase apare ca reclamant, în timp ce soțul acesteia apare ca pârât.

Actele de divorț au fost depuse cu câteva zile în urmă. Nu este prima dată când relația lor ajunge într-un astfel de punct. Cei doi au avut parte de tensiuni și în trecut și au fost foarte aproape să divorțeze.

De data aceasta, Ioana Năstase pare hotărâtă să ducă până la sfârșit și a explicat care sunt motivele deciziei sale. Soția fostului jucător de tenis a spus că nu este vorba despre gelozie, ci despre amenințări și episoade de agresiune fizică și verbală.

“Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări. Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie.

Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a declarat ea pentru .

La rândul său, Ilie Năstase a spus că nu știe nimic despre acest subiect. În plus, fostul sportiv a spus că încă este împreună cu partenera sa de viață.

“Nu știu, întrebați-o pe ea, eu sunt la mare, eu nu știu nimic. Nu, nu. Noi suntem împreună. (n.r dacă s-au separat). O fi depus, eu nu știu, n-am ideea, a depus în trecut. Nu știu nimic”, a declarat Ilie Năstase pentru .

Ioana Năstase ar putea cere ordin de protecție

Ioana Năstase spune că va cere și un ordin de protecție dacă va fi nevoie. Aceasta a încercat, de-a lungul anilor petrecuți împreună, să-l apropie pe soțul ei de divinitate și spune că a suferit foarte mult.

“Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție. Nu vreau să-i fac rău, am vrut să fiu discretă. În acești șapte ani chiar mi-am dorit din suflet, am încercat să-l apropii și de Dumnezeu, ca el să se ridice la adevărata lui valoare. Am suferit însă mult”, a mai spus aceasta pentru prima sursă citată.