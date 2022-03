Ioana Stancu are 15 ani și de la 10 ani joacă fotbal. Fotbal organizat, la un club din București. Pentru că altfel, Ioana „a bătut mingea” de mic copil, prin parcuri, împreună cu tatăl ei, Sorin Stancu. Care a dus-o pe un stadion încă de când avea 4 ani.

Ioana Stancu, dovada vie că se poate și fotbal, și învățătură. Este jucătoare de lot național și elevă la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București

Era în clasa a IV-a când a ajuns la București. „Eu am vrut să mă apuc mai devreme, dar nu prea găsisem echipe de fete”, își amintește Ioana, conform

Până atunci „A avut noroc cu un profesor de sport care nu a făcut diferențiere între fete și băieți și a făcut o echipă de fotbal la școală”, spune tatăl ei, care i-a pus mingea nu „în mână”, cum se spune, ci în… picior!

Familia Ioanei a aflat de FC Fair Play de pe net și un mare avantaj a fost că este poziționat aproape de locuința lor, în zona Universității Politehnice București, ceea ce-i înlesnea fetei accesul la antrenamente fără să fie nevoită să „taie” Bucureștiul.

„Am văzut că-i place, am văzut că are talent, dar nu ne-am gândit că o să facă performanță. Nu am văzut-o punând atât de multă pasiune în alte lucruri”, mai spune tata Sorin.

Când a început să se pregătească la FC Fair Play, era mai simplu: antrenamente de două ori pe săptămână, meci în weekend, „pace și prietenie” cu școala. Numai că talentul și pasiunea pentru fotbal i-au adus Ioanei din ce în ce mai multe meciuri și, implicit, mai multe antrenamente.

„Încet, încet, ne-am văzut puși în situația de a merge la trei antrenamente pe săptămână, weekendurile au dispărut, că aproape mereu avea programat un meci. Așa că am ajuns să ne schimbăm programul întreaga familie ca să ajungem la antrenamente și meciuri”, își amintește tatăl Ioanei.

Ioana și-a adaptat permanent programul ca să facă față la nivel înalt și la fotbal, și la școală

Ioana a fost nevoită să-și adapteze aproape permanent programul ca să facă față și la fotbal, și la școală. În clasa a VIII-a, de exemplu, înaintea examenului pentru intrarea la liceu, a avut meciuri și la U15, și la U17…

Ambițioasă și dedicată, asumată cum este la modă să se spună, a terminat cu media 10! Și a intrat la un liceu de mare prestigiu, foarte pretențios cu elevii săi, .

De ce a ales fotbalista Ioana Stancu de la FC Fair Play tocmai liceul-personaj din romanul a lui Grigore Băjenaru (dacă nu ați citit cartea asta, citiți-o acum! Indiferent de vârstă!), liceu „greu”, cum spuneam?

Pentru că la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” există sprijin real, nu doar declarativ, și permanent pentru elevii care fac sport de performanță. Ioana are colegi de clasă sportivi la diferite discipline, printre care, de exemplu, un mare pasionat de pilotaj.

De când este „lăzăristă”, Ioana alternează pregătirea fotbalistică de la FC Fair Play când la junioare, când la senioare, ca să poată ajunge și la liceu fără să rateze antrenamentele.

„Este destul de greu și Ioana muncește foarte mult. Aș zice că muncește mai mult decât noi, adulții”, spune tatăl Sorin Stancu

Contează foarte mult sprijinul de care aminteam, înțelegerea din partea profesorilor. „Nu au sancționat absențele ei. A trebuit să recupereze, a recuperat, iar profesorii nu au tratat-o cu resentimente de genul «Unde ai fost, de ce ai lipsit?». I-au dat teme, teste, ca oricărui copil. Și Ioana le-a rezolvat pe toate”, spune Sorin Stancu.

„Este destul de greu și Ioana muncește foarte mult. Aș zice că muncește mai mult decât noi, adulții. Sunt zile în care are un program mai lung decât avem noi. Începe mai devreme, că de obicei antrenamentul e de la ora 8 și se trezește la 6:30, iar teme face seara și până la 10-11 noaptea”, își laudă tatăl liceana fotbalistă.

Ioana n-a făcut rabat la niciun efort, psihic și fizic, n-a neglijat școala în favoarea fotbalului sau invers. Le face pe amândouă la nivel „profesionist”. Fără scuze că n-are timp, că e obosită, că e prea mult… „Este meritul ei, așa s-a format, vrea să exceleze la orice face, indiferent despre ce este vorba”, spune „antrenorul” de acasă, tata Sorin.

Sprijinul permanent al părinților a ajutat-o enorm: „Este dorința mea să fiu bună și la fotbal, și la școală. Și probabil de aceea am reușit să o țin așa. Am simțit că pot să le fac și pe una, și pe cealaltă”

Părinții i-au fost Ioanei ei un permanent și solid punct de sprijin, de echilibru, nicidecum un factor de presiune. Tata explică suportul moral oferit într-un mod firesc, natural fiicei…

„Dacă un părinte vine și spune «Păi ți-am spus eu că n-o să meargă, că ai avut deplasare la Baia Mare și n-aveai cum să iei notă mare la testul de după deplasare», nu rezolvă nimic. Poate doar să depărteze copilul de una dintre activități” – Sorin Stancu

„Eu nu-i cer Ioanei să aibă neapărat 10, ci doar să-și facă treaba cât poate ea de bine și să fie pregătită la școală. Cea mai importantă este dezvoltarea ei liberă și liber consimțită ca individ. Dacă vine rezultatul final, e foarte bine. Dacă nu vine, pot fi și alte cauze, poate nici nu-i sunt imputabile ei” – Sorin Stancu

„Dincolo de rezultat, a contat mereu ca Ioana să înțeleagă că e important să fie mulțumită de sine, pentru că rezultatele pot depinde sau nu de ea. Principiile după care alege să trăiască, însă, vor fi alături de ea întotdeauna pe viitor” – Sorin Stancu

Vi se pare că tatăl vorbește prea mult în locul fiicei? Explicația este simplă: Ioana nu prea are timp de interviuri. Nu este nicio exagerare. Drumul spre impune un program draconic. Iar acest program foarte încărcat și foarte solicitant este numai și numai alegerea ei: „Este dorința mea să fiu bună și la fotbal, și la școală. Și probabil de aceea am reușit să o țin așa. Am simțit că pot să le fac și pe una, și pe cealaltă”.

Calificarea în finala Ligii de Junioare U17 din 2021 „a fost unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am avut până acum în fotbal”

Prima ediție a Ligii de Junioare U17 s-a desfășurat anul trecut. FC Fair Play București a ajuns în finală. Cu Ioana Stancu în dreapta liniei de mijloc. Cu victorii pe linie până în finala cu echipa similară ca grupă de vârstă de la Universitatea Olimpia Cluj. Actuala campioană și cea mai galonată formație din fotbalul nostru feminin: 9 titluri din 2010, când s-a înființat. Ca să vă dați seama de nivel…

Concret, pe rezultate, FC Fair Play a reușit 6 victorii până în finală. 3-0 cu Carmen București, 7-0 cu Selena Constanța și 10-0 cu LPS Buzău în grupe, golaveraj 20-0. A mai venit încă un 10-0 în etapa zonală, cu Ateltic Drobeta Turnu Severin. La turneul final a mai reușit două victorii: 6-4 cu Fortuna Becicherecu Mic și 6-0 cu CS Universitatea Alexandria. Golaveraj general: 42-4.

FC Fair Play, cu Ioana integralistă, a pierdut finala cu Universitatea Olimpia Cluj, dar pentru liceana de la „Gheorghe Lazăr” a fost o experiență extraordinară pe drumul deschis spre echipa de senioare.