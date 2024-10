Ioana State de la Asia Express a fost victima bullying-ului. Cum și-a învins complexele și a ajuns să facă stand-up. Interviu exclusiv

Plină se veselie și extrovertă, Ioana State nu a fost mereu așa. În adolescență a fost foarte timidă din cauza complexelor pe care le avea.

Ioana State a fost ținta bullying-ului în adolescență

Ioana State a devenit foarte cunoscută odată cu participarea la IUmor. Acum, alături de Mane Voicu, a participat la cel mai nou sezon din Asia Express. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Ioana ne vorbește despre bullying-ul pe care l-a îndurat din cauza greutății și despre problemele legate de obezitate. Aflăm că este foarte talentată la stand up chiar dacă ea și-a dorit, dintotdeauna, să cânte și ne povestește totul despre relația ei specială cu colegul de competiție și prietenul ei, Mane Voicu.

”Rămâi cu o bogăție foarte mare după o astfel de experiență”

Ce ți-a plăcut cel mai mult la Asia Express?

-Cel mai mult mi-au plăcut oamenii. Bineînțeles că ne-am bucurat și de locurile în care am ajuns, dar de fiecare dată plecam încărcați emoțional foarte frumos de la cazări. Nu uit oamenii care ne așezau la masă sau ne luau cu mașinile lor. Rămâi cu o bogăție foarte mare . Etapă cu etapă acumulam sentimente din ce în ce mai puternice, de atașament, față de locurile prin care am trecut.

”Aveam momente în care simțeam că o să cedez, că o să mi se oprească inima”

Și ce nu ți-a plăcut deloc?

-Nu mi-a plăcut căldura pentru că, împreună cu umiditatea foarte mare, aerul devenea irespirabil de foarte multe ori. Aveam momente în care simțeam că o să cedez, că o să mi se oprească inima, pur și simplu. Cred că acela a fost și unul din momentele în care am vrut să renunț, am urcat pe un deal să ajungem la nucșoară. Am crezut că mi se oprește inima și am tras de mine foarte mult ca să nu mă opresc, să nu pierd timpul echipei.

Ioana State nu și-a dorit niciodată să renunțe

De câte ori, pe zi, îți doreai să renunți?

-Nu mi-am dorit niciodată, real, să renunț. Am avut momente grele în etapa a 7-a când am simțit că pur și simplu clachez psihic, că am obosit. Că nu mai am răbdare, că nu mai vreau să fiu acolo. Dar erau momente foarte scurte, imediat mă repliam și îmi dădeam seama că, dacă am rezistat atât, am o dorință mult prea mare de a continua, indiferent de riscuri.

De cine te-ai apropiat mai mult și cine te-a enervat cel mai tare?

-M-am apropiat cel mai mult de Mișu și Oana și de surorile Sisters, am fost apropiați și de Nicola și Sorin. Aici a intervenit o dezamăgire în a doua jumătate a competiție, când ne-au votat deși noi i-am protejat pe ei. Nu m-a enervat cineva suficient de tare încât să am resentimente. Mi-au fost dragi Andrei și Vlad, dar au ieșit prea repede. Ne-am regăsit acasă și am legat prietenii frumoase.

Nu există animozități, am păstrat legătura cu toți, am înțeles jocul, niciodată nu a fost o supărare care să țină, între noi. Ne-am jucat fix ca niște copii mari.

Ioana State și Mane Voicu, o prietenie specială: ”Este un om foarte bun”

Cât de mult te-a ajutat faptul că faci echipa cu Mane Voicu? Cine pe cine susținea, de cele mai multe ori?

-A fost o alegere foarte bună. Noi ne știm da mai mulți ani, . Știam cât de multe ne permitem, Mane este o fire mai calmă eu una mai agitată. Contrastul dintre noi a fost funny pentru cei de acasă deoarece asta a fost feedbackul pe care l-am primit.

Mane este un om foarte bun și avem o prietenie bazată pe mult respect și sprijin reciproc, chiar dacă ne-am ciondănit de multe ori și asta s-a văzut. Noi ne distram și, în 30 de secunde, uitam orice vorbă aruncată. Ne-am susținut reciproc, ne-am ridicat moralul, când cădea unul celălalt încerca să rămână sus. Așa am reușit să parcurgem atât de mult din competiție.

”Nu pot să tac atunci când ceva este în neregulă, nici nu pot să fiu nesinceră”

Ești un om asumat, nu poți să taci atunci când ceva e în neregulă. De unde toată naturalețea asta?

-Da, nu pot să tac atunci când ceva este în neregulă, nici nu pot să fiu nesinceră. Sunt o persoană expansivă, îmi exprim emoțiile, trăirile, nu țin în mine. Îmi place să arăt oamenilor ceea ce sunt, să știe la ce să se aștepte de la mine. Nu-mi place să fiu un om al surprizelor, să creez așteptări ireale privind persoana mea.

În Asia Express, de fiecare dată când mă deranja ceva sau aveam o părere, nu mă feream să mi-o expun. Nu aveam teamă să glumesc pe anumite teme deoarece asta stă în firea mea. Asia Express este un reality show, dacă nu te arăți așa cum ești tu și ești rezervat sau nu vrei să superi pe cineva, e foarte greu să porți o mască pe termen lung.

Ioana State recunoaște: ”Nu mi-e rușine cu cine sunt”

Sincer acum, chiar ești genul extrovert sau ascunzi bine de tot o timiditate frumoasă?

-Sunt un om simplu, crescut la țară. Nu am primit nimic pe tavă, am muncit pentru fiecare reușită a mea, pentru fiecare bănuț pe care l-am câștigat. Am început de jos și de la 18 ani, când am intrat în câmpul muncii. Am trecut prin toate mediile posibile de lucru și am lucrat cu fel de fel de oameni. Asta m-a ajutat să mă dezvolt, să fiu cât mai Eu. Nu mi-e rușine cu cine sunt. E mult mai relaxant și sănătos să nu faci eforturi să pari altceva decât ceea ce ești.

Sunt genul extrovert, dar nu am fost dintotdeauna așa. Am fost timidă în adolescență din cauza complexelor pe care le aveam, . Dar odată ce am crescut și m-am dezvoltat am reușit să câștig încredere în mine, să nu îmi fie teamă de interacțiunea cu oamenii. Tot dragostea pentru oameni m-a făcut să devin din ce în ce mai extrovertită și îmi place asta. Dragostea pentru oameni este și un ingredient foarte important pentru parcursul meu în stand up comedy.

”Sunt multe lucruri care mă fac să plâng”

Ai făcut lumea să radă cu lacrimi la IUmor. Pe tine ce te face să râzi, cu adevărat? Dar să plângi?

-Eu nu sunt un om pe care-l faci greu să râdă, nu sunt pretențioasă. Sunt pretențioasă doar când este vorba de materialul meu și vreau să-l lucrez cât mai bine. Sunt multe lucruri care mă fac să plâng. Am o sensibilitate pentru bătrâni, bunici, în special pentru că mă apasă dorul de bunicii mei. Și copiii mă emoționează. Sunt o persoană foarte empatică și nu e greu să mă faci să plâng, chiar dacă nu sunt o plângăcioasă. Rezist cu greu la copii și la bătrâni.

Ioana State, amintiri din copilărie: ”Îmi plăcea foarte mult să cânt și să mănânc”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

-Îmi plăcea foarte mult să cânt și să mănânc. Îmi plăcea și matematica, dar și gramatică, nu am neglijat orele deloc. Trăznăi nu prea am făcut, am fost un copil destul de liniștit, mâncam pe furiș.

Am făcut o trăznaie în ideea în care am păcălit un profesor de istorie care mă jignise, îmi făcuse bullying în timpul orei și am vrut să mă răzbun pe el. L-am păcălit să scoată din priză aparatul unor muncitori care lucrau la un șantier, în curtea școlii. I-am spus că ne-au rugat muncitorii să scoatem firul din priză, dar că nouă ne-a fost teamă. L-a scos el și oamenii de pe șantier au venit, înjurând, în clasă. Am pus totul la cale împreună cu colegii mei, eram în clasa a 7-a.

”Mă confruntam cu altă situație în adolescență, cu obezitatea”

Când aveai nevoie de sfaturi la cine mergeai, la mama sau la tatăl tău?

-Nu m-am sfătuit foarte mult cu părinții mei, am fost foarte independentă în decizii și în alegerile pe care le-am făcut. Nici nu am avut o adolescență agitată, nu am avut iubiți devreme ca să am nevoie de sfaturi părintești. Mă confruntam cu altă situație în adolescență, cu obezitatea. Părinții mei îmi dădeau sfaturi să nu mai mănânc, să fac ceva să nu mă mai îngraș și mai tare. Mai târziu tot eu am decis la ce facultate vreau să merg, Mama s-a implicat la alegerea liceului fiind și ea cadru didactic.

Cum erai la liceu, timida sau rebela clasei?

-Eram un pic timidă, mai ales la început, că totul era un pic nou. Doar cei extrovertiți sunt mai rebeli. Eu nu eram foarte extrovertă, dar mediul din liceu m-a ajutat să prind din ce în ce mai mult curaj în interacțiunea cu oamenii. Am avut un mediu foarte sănătos, copii foarte frumoși, educați, m-au făcut să mă integrez rapid.

Ioana State și prima iubire: ”Dragostea a venit un pic mai târziu în viața mea, dar a și plecat pentru că avea treabă în altă parte”

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

-Ca orice puștoaică am avut niște crash-uri pentru niște băieți cu ochii verzi sau pentru unul care era plăcut de celălalte fete. Prima dată am simțit, însă, că m-am îndrăgostit la 19 ani. M-a ținut această îndrăgosteala vreo 3 ani aproape, dar nu am avut o iubire împărtășită. Nu pot să spun că am suferit, cred că era mai mult la nivel de crush. Dragostea a venit un pic mai târziu în viața mea, dar a și plecat pentru că avea treabă în altă parte (râde).

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să-l depășești?

-A fost pierderea bunicii mele din partea mamei. A dispărut din viața mea prea brusc, a fost un moment extrem de greu de depășit pentru mine. Avem tendința să-i vedem nemuritori pe cei pe care-i iubim foarte mult și ea nici nu era foarte bătrână când s-a stins. Am crezut că este doar un moment în care se simte mai rău, dar, din păcate, am pierdut-o subit.

Am mers mai departe…nici nu se pune problema de trecut peste. Cred că niciodată nu se poate trece cu adevărat peste pierderea unei persoane atât de dragi. Durerea rămâne mereu, doar te obișnuiesti să trăiești cu ea.

”Visam să fiu pe scenă cântând, nu credeam că voi ajunge să fac stand up”

Ce nu știe lumea despre tine?

-Sunt puține lucrurile pe care oamenii nu le știu despre mine pentru că sunt un om transparent, îmi place să cânt foarte mult. Visam să fiu pe scenă cântând, nu credeam că voi ajunge să fac stand up. Sunt un om cât se poate de normal, îmi place să ajut omaneii, să vorbesc foarte mult, fix lucruri care se și văd. Mai ales de când sunt expusă publicului.

Ioana State și-a făcut primul tatuaj la Asia Express

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

-E greu să prevăd ce nu aș face niciodată în viața mea. Sigur că nu intră în discuții chestii care țin de moralitate. E greu să spun ce nu aș face. Am spus că nu mă voi tatua, dar am fost supusă unei probe în Asia Express și m-am trezit cu un tatuaj pe mână. Nu aș face niciodată rău cuiva, voit.

Dacă ai putea să ștergi un lucru din viața ta, care ar fi acela?

-Poate că aș șterge momente în care am dat prea mult unor oameni care nu aveau nevoie. Dar nu regret pentru că și din asta am învățat ceva. Nu obișnuiesc să reneg oameni care au trecut prin viața mea, prieteni sau relații, pentru că fiecare a apărut cu un scop. Am această doză imensă de optimism și de pozitivism în firea mea care mă fac să iau binele din orice situație. Nu aș șterge nimic, poate doar aș reduce doza de dedicare pe care am avut-o pentru anumiți oameni care nu au meritat.

Ioana State vorbește despre debutul într-un lung metraj

Unde te putem vedea în perioada următoare?

-Mă puteți vedea, săptămânal, la show-rile de stand up comedy, urmează și niște proiecte drăguțe. Despre unele nu pot vorbi că nu sunt oficiale, dar oficial este filmul în care joc, am rol principal. Este debutul meu ca actriță într-un film de comedie. Filmul va apărea în prima jumătate a anului următor. Umblu destul de mult, oamenii să pot întâlni cu mine și la coadă la supermarket. Sunt peste tot, așa cum spun prietenii mei (râde).