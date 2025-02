Ioana State, pariul Antenei 1 pentru noul sezon ”Te cunosc de undeva”. Dezvăluiri despre oamenii care au dezamăgit-o și viața sentimentală: „Nu e ceva tabu”

Ioana State a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a dezvăluit care sunt oamenii de care îi place să fie înconjurată, dar și dacă are sau nu iubit.

Ioana State, despre participarea la Te cunosc de undeva și viața personală

de la Te cunosc de undeva ne-a făcut câteva mărturisiri și despre , în care participă alături de de la Fly Project.

Pe ce te bazezi pentru a face față show-ului? Care e punctul tău forte?

Ioana State: Nu pot să spun că mă bazez pe ceva anume. De la ediție la alta descopăr lucruri la mine, din punct de vedere vocal, pe care nu știam că pot să le fac. Cred că punctul meu forte e că mă bucur foarte mult de acest nou proiect.

Cum te înțelegi cu Tudor? Cum vă completați?

Nu am avut niciodată discuții în contradictoriu, chiar am funcționat foarte bine încă de la început, pentru că suntem doi oameni foarte onești și deschiși. Întotdeauna am comunicat. Scopul nostru este să ne sprijinim reciproc încât totul să iasă cât mai bine. Nu am avut momente în care să fim nervoși unul pe celălalt. Dacă a fost vreo chestie care nu ne-a convenit nu a fost niciodată dusă într-o zonă de disconfort sau tensiune între noi. Am căutat să facem haz de necaz pe orice nu a funcționat.

„Nu folosesc autoironia ca pe un scut”

Ești cunoscută pentru glumele tale, pentru autoironia ta. Ești autoironică pentru a crea un scut în fața celor care s-ar putea lega de tine?

Eu așa am fost dintotdeauna. Nu folosesc autoironia ca pe un scut, ci pur și simplu simt că autoironia m-a apropiat de oameni. În același timp, mi-a dat o permisivitate de a face și eu glume pe seama altora. Îmi place să fac înțepături, să-mi tachinez prietenii și când sunt autoironică eventualele înțepături n-ar fi interpretate drept malițioase din partea mea. Oamenii înțeleg că ăsta e stilul meu, de a fi caterincoasă.

Când ai făcut haz de necaz ultima oară?

Fac zilnic haz de necaz. Și dacă nu nimeresc o parcare, de exemplu, asta a fost cea mai recentă. Tot timpul hazul mă salvează dintr-o situație nereușită. E inutil să te prost dispui de la lucruri minore.

Ioana refuză să aibă așteptări de la Te cunosc de undeva: „Aș putea fi dezamăgită”

Îți dorești să interpretezi un anumit personaj în emisiune?

Sincer, nu mă mai gândesc la asta, pentru că am avut niște așteptări și ruleta ne-a făcut numai surprize. Încerc să nu mă mai gândesc, căci aș putea fi dezamăgită. Nu vreau să-mi fac speranțe false.

Cum te raportezi la juriu? Îți dă vreunul emoții în mod special?

Nu. Ei sunt acolo să ne ajute, nicidecum să ne dea niște direcții la modul ”Tu n-ar trebui să faci asta”. Ei judecă strict momentul de pe scenă. Nici eu nu-s cântăreață, nici Tudor nu e actor, și atunci suntem în ipostaze diferite. Poate să ne pice o referință pe care să o facem cu ușurință sau ceva greu de făcut. Dar jurații nu sunt milițienii artiștilor.

„Mulți prieteni mi-au zis că ar trebui să încerc și cu muzica”

Când ai descoperit că ai voce? Ai cochetat cu muzică atunci când erai mică?

Ioana State: Am cântat când eram copil, mai cântam la serbările școlare, la niște concursuri din astea județene, dar nu am făcut niciodată la modul profesionist, să fac vreo trei ani canto sau ceva de genul ăsta. Mai cântam la karaoke, iar acum mă bucur că am șansa să fac asta fără presiunea de a fi cântăreață. Pentru mine ar trebui să fie mai relaxant. La cântăreți e mai dificil, că se gândesc că pot să o dea de gard la vreo piesă, deși nu asta trebuie să judece oamenii. Întotdeauna sunt piese greu de cântat, chiar și pentru un profesionist. Ideea e să copiem, să facem și o transformare vocală. Poți cânta corect tehnic, dar nu îți transformi și vocea și atunci te îndepărtezi de referință.

Dar, revenind, au fost mulți oameni, dintre prieteni, care mi-au zis că ar trebui să încerc și cu muzica. Eu nu mai am timp fizic să mă ocup și de asta. Făcând stand-up comedy, mă împlinește și mă simt fericită.

Ioana State: „Nu se întâmplă ceva tabu în viața mea”. Ce fel de oameni evită: „Se plângeau că nu le e bine, dar nici nu făceau eforturi ca să le fie bine”

Pe plan sentimental cum stai? Știm că nu ești foarte deschisă când vine vorba de asta, și, totuși, ai iubit?

În general nu prea îmi place să vorbesc despre viața mea personală, dar nu se întâmplă ceva tabu în viața mea. Nu se întâmplă ceva spectaculos. Am o viață personală liniștită. Dacă va apărea cineva, vor afla cu siguranță alții înainte să spun eu. Până atunci sunt chiar liniștită.

Dar dacă cineva ar vrea să te cucerească, iubit sau simplu prieten, cum ar trebui să se poarte cu tine?

Ioana State: Nu am fost pusă în ipostaza de a-mi căuta prietenii. Am oameni extraordinari în jurul meu pe care îi descopăr de la an la an, de la proiect la proiect. Cu cât am fost mai aruncată în contexte și proiecte, am descoperit oameni pe care îi plac, pe care îi admir, îmi place energia lor. Îmi plac oamenii de calitate, iar aici mă refer la bune intenții, oamenii cu sufletul deschis, oamenii care fac bine, oamenii muncitori.

Faptul că un om e muncitor spune foarte multe, căci am văzut și oameni care se plângeau că nu le e bine, dar nici nu făceau eforturi ca să le fie bine. Se plângeau că n-au, că nu vin lucrurile bune spre ei, dar nici nu făceau bine… Nu mă refer să dea lucruri, să împartă bucate oamenilor pe stradă, ci spun că nu veneau cu o energie bună. Am oameni frumoși în jurul meu, nu e nevoie să fie cu sutele. Am un cerc restrâns de prieteni.