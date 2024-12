Ioana State, momente în premieră, la Revelionul Antena 1: ”E pentru prima dată când fac asta”. Exclusiv

Comedianta Ioana State, una din vedetele care au participat la filmările pentru Revelionul Antena 1, este în continuare foarte ocupată. Ea a avut un an încărcat, în care a reușit să ajungă până în finala Asia Express, alături de Mane Voicu și s-a alăturat echipei Super Neatza.

Pentru ultima noapte din 2025, Ioana State va fi tot la TV, tot la Antena 1, în emisia specială Revelionul cel neBUN, ce se va difuza începând cu ora 20.00, la duelul Starurilor unde se pare că a pregătit o serie de surprize pentru cei de acasă.

Ce moment a pregătit Ioana State pentru Revelionul de la Antena 1?

Mai multe despre acest show, dar și despre cum arată sărbătorile pentru comediantă, am aflat, în exclusivitate, de la ea.

Cum arată pentru tine sărbătorile de iarnă ideale?

Sărbătorile ideale de iarnă sunt cele petrecute împreună cu familia. Pentru că în timpul anului sunt destul de angrenată în fel și fel de lucruri și de proiecte și nu petrec suficient timp cu ei. Sărbătorile de iarnă sunt oportunitatea perfectă pentru a sta alături de familie.

Pentru Crăciunul și Revelionul acesta, ți-ai făcut deja planuri?

Nu mi-am făcut niciun plan, , voi sta acasă cu părinții mei. Si, bineînțeles, pe seară când ei se bagă la somn, eu o să-mi fac probabil planuri cu prietenii, dar în jurul casei. Adică nu plec în vreo vacanță sau ceva de genul acesta.

Ești superstițioasă? Ții cont de ceva în nume, de Revelion sau de Crăciun?

Nu, nu sunt superstițioasă. În general, mă ghidez după un fel de karmă, adică să fii un om bun, că altfel n-are cum să se întoarca răul spre tine, sau nu un rău din ăla pe care să nu-l poți duce. Dar nu am lucruri din astea cu pisici negre, cu pupatul sub vâsc sau altele.

Ioana State: “Reflectez asupra a tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea”

Dar la 12 noaptea îți pui așa o listă de obiective pentru următorul an?

Întotdeauna fac așa o retrospectivă a anului ce tocmai se încheie și mă uit la ce am reușit să realizez, la ce lucruri noi au venit spre mine. Adică reflectez asupra a tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea și, bineînțeles, că mă gândesc la anul viitor. Dar mai mult mă gândesc cu entuziasm și cu optimism, așteptând orice vrea să vină în viața mea. Si să primesc cu deschidere, indiferent că sunt lucruri mai bune sau mai rele.

și să-mi setez obiective, pentru că de cele mai multe ori în viața mea s-au întâmplat lucrurile și nu le-am chemat, să zic așa. Poate mi le-am dorit, dar nu mi le-am setat ca obiective, pur și simplu mi s-au întâmplat. Cum ar fi felul în care m-am apucat de stand-up sau alte proiecte care m-au bucurat în anul ce a trecut.

Cum ți se părea atmosfera de la Revelionul Antena 1?

Mă bucur foarte mult de gașca formată aici la Revelion. Majoritatea ne cunoaștem între noi și e o super energie. Chiar nu simțim că suntem la filmări, pur și simplu ne simțim ca și cum ne-am adunat acasă, la unul dintre noi, în sufragerie și avem așa câte un invitat, și cântăm, și dansăm. Chiar e o super atmosferă.

Ioana State, pe 31 decembrie, la Antena 1, la Revelionul cel neBUN: “Nu am făcut asta niciodată”

Povestește-ne puțin și despre scenetele pe care le-ai pregătit tu, că știm că o să te vedem în câteva ipostaze surprinzătoare.

Este o ipostază total nouă pentru mine, pentru prima dată când fac un personaj, când imit pe cineva. Nu am făcut asta niciodată. Sinceră să fiu, din cauza volumului mare de activități în care sunt implicată, nici nu am avut timp să studiez foarte bine personajul. Si am fost foarte emoționată că nu voi putea să duc acest proiect la potențial maxim. Dar feedback-ul a fost pozitiv, cel puțin de la regizor. Acum vedem cum vor reacționa și oamenii de acasă, după ce îl vor vedea.

În închiere un mesaj pentru cei de acasă, de final de an?

Să fie bucuroși de tot ceea ce e bine în viața lor și să muncească, pentru că ăsta este singurul lucru prin care poți obține confort și liniște. Din păcate, depindem foarte mult de confortul acesta de a avea ce avem nevoie. Nu neapărat tot ce ne dorim, să avem tot ce ne trebuie ca să fim liniștiți, să putem să privim cu încredere spre viitor.