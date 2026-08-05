Ioana Tamaș, imagini incendiare din vacanța în Mauritius. Cum a apărut soția lui Gabi Tamaș

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș și soția sa, au o relație sentimentală care durează de peste 20 de ani. Vedeta este una dintre cele mai frumoase femei din România, imaginile incendiare pe care le postează lăsându-i pe internauți fără cuvinte. Iată cum s-a afișat, de fapt, în vacanța din Mauritius.

Ioana Tamaș, ipostază spectaculoasă pe o plajă din Mauritius

Ioana Tamaș are forme fizice de invidiat datorită sportului pe care-l practică. Merge constant la pilates, activitate pe care o promovează intens datorită faptului că are o sală de genul acesta în orașul Brașov. După ce vedeta pare că are și mai multă încredere în atuurile sale fizice.

ADVERTISEMENT

Superba parteneră a lui Gabi Tamaș este în centrul atenției și prin evenimentele la care ia parte. De curând, desfășurat pe Stadionul Olimpic Atatürk. Cântărețul Kanye West le-a impresionat pe cele două femei, care sunt prietene bune. Ele împărtășesc pasiunea pentru muzică, dar și pentru ski.

Bruneta o complimentează constant pe amica sa, așa cum s-a întâmplat și după ce a încărcat mai multe poze din concediu. Aflată în destinația de vacanță adorată de mulți turiști, Mauritius, frumoasa șatenă a imortalizat câteva momente speciale. Imaginile surprinse pe o plajă, la apus de soare, au cucerit internauții.

ADVERTISEMENT

„Lumină aurie, orizonturi nesfârșite”, este descrierea lăsată de Ioana Tamaș, pe contul de Instagram. Fotografiile o arată într-un costum de baie alb, partea de jos fiind acoperită cu o pereche de pantaloni ce îi evidențiază formele. Pe cap poartă o eșarfă cu un model superb, capetele acesteia fiind legate la spate.

ADVERTISEMENT

„Când o să mă fac mare vreau să fiu ca tine”, i-a scris o admiratoare. Alta a transmis: „pur și simplu uimitor”. „Hei, sexy”, „Uimitor” sau „E sezonul fierbinte al leilor”, sunt alte reacții venite din partea celor care o urmăresc pe soția lui Gabi Tamaș pe rețelele de socializare. Are peste 49.100 de fani.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Destinațiile exotice, printre preferatele Ioanei Tamaș

Ioana Tamaș adoră să călătorească în diferite locuri de pe glob. Distanța nu este deloc o problemă pentru partenera lui Gabi Tamaș. Până acum vedeta a vizitat Maldive și Bali, dar și alte locuri de poveste. Mauritius este o locație specială pe care o explorează în prezent, destinația fiind iubită de turiștii de pretutindeni.

În mediul online nu a precizat unde este cazată, dar a uimit cu imaginile din resortul de lux în care se află. Acesta are o arhitectură specifică acestei țări din Africa, precum și o piscină impresionantă. Acoperișul din șindrilă și vegetația din zonă sunt alte elemente distinctive care atrag oamenii din toate părțile lumii.