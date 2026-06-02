Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu

Soția lui Gabi Tamaș a fost în centrul atenției la un concert din Istanbul, unde a fost însoțită de o fostă prezentatoare TV. Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au bucurat de momente plăcute, cele două fiind prietene foarte apropiate.

Ioana Tamaș, apariție uimitoare la un show

După ce partenera de viață a lui Gabi Tamaș (42 ani) pare că a căpătat mai multă încredere în sine. Frumoasa brunetă a recurs la bisturiu la începutul lunii aprilie pentru un bust generos pe care îl afișează în diferite ținute care o pun în valoare și care îi scot în evidență trăsăturile superbe.

Aflată în Turcia Ioana Tamaș (37 ani) a făcut senzație cu imaginile pe care le-a imortalizat. Însoțită de fiica sa și de influencerița Adelina Pestrițu vedeta a furat toate privirile la reprezentația unui artist internațional. Ele nu au lipsit de la show-ul pus în scenă de Kanye West în Istanbul, unde au fost mii de fani.

Concret, admiratorii cântărețului au venit din toate colțurile lumii. Potrivit publicației , aceștia au sosit din Marea Britanie, Germania, Franța, Olanda, Italia, Rusia, Polonia, Kazahstan, Statele Unite ale Americii și Orientul Mijlociu. Soția fostului fotbalist a fost una dintre fanele prezente pe Stadionul Olimpic Atatürk.

Bruneta a purtat o pereche de blugi cu talie înaltă și cu un aspect casual. Ținuta a fost completată de un body negru cu mâneci lungi și decupaje ample în zona pieptului, abdomenului și taliei. Ioana Tamaș a optat pentru accesorii simple, printre care s-a numărat un colier fin la baza gâtului și câteva inele. Ochelarii de soare cu rame groase nu au fost lăsați deoparte.

De asemenea, și-a lăsat părul liber pe spate, podoaba capilară fiind extrem de îngrijită. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au remarcat faptul că vedeta a avut o ținută vestimentară stilată. Internauții au lăudat-o pentru această apariție incendiară, mai ales că are o siluetă trasă prin inel.

„Istanbul × Kanye. Unele nopți sunt pur și simplu speciale”, a notat Ioana Tamaș, pe Instagram. „A fost minunat”, a completat bruneta într-o altă postare din mediul online, în dreptul unei filmări de la concert.

Ce a recunoscut Gabi Tamaș față de soția sa, Ioana

Fostul internațional român are o relație de lungă durată cu soția sa, Ioana. Sunt împreună de peste 20 de ani. Cu toate acestea, Gabi Tamaș a recunoscut că a călcat strâmb. Faimosul de la Survivor România a povestit că s-a întâmplat în perioada în care evolua în Rusia, precizând că are maximă încredere în partenera sa de viață.

„Bă, nu cred că m-a înșelat. Nu cred că m-a înșelat, că aș fi aflat. (Dar tu i-ai greșit Ioanei?) Aici, da… Când eram mai mic, în Rusia. Și eu sunt fidel. Crede-mă, nu am avut viciul ăsta. Toată lumea se ceartă.

Deci credeți-mă, nu există cupluri perfecte sau căsnicia perfectă. Toți ne certăm”, a povestit Gabriel Tamaș, în podcastul moderat de Mihai Morar, pe canalul său de YouTube. În schimb, fostul jucător de fotbal are numai cuvinte de laudă pentru femeia care i-a dăruit o fată.