Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu

Soția lui Gabi Tamaș a fost în centrul atenției la un concert din Istanbul, unde a fost însoțită de o fostă prezentatoare TV. Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au bucurat de momente plăcute, cele două fiind prietene foarte apropiate.
După ce a ajuns pe mâinile esteticienilor partenera de viață a lui Gabi Tamaș (42 ani) pare că a căpătat mai multă încredere în sine. Frumoasa brunetă a recurs la bisturiu la începutul lunii aprilie pentru un bust generos pe care îl afișează în diferite ținute care o pun în valoare și care îi scot în evidență trăsăturile superbe.
Aflată în Turcia Ioana Tamaș (37 ani) a făcut senzație cu imaginile pe care le-a imortalizat. Însoțită de fiica sa și de influencerița Adelina Pestrițu vedeta a furat toate privirile la reprezentația unui artist internațional. Ele nu au lipsit de la show-ul pus în scenă de Kanye West în Istanbul, unde au fost mii de fani.
Concret, admiratorii cântărețului au venit din toate colțurile lumii. Potrivit publicației Türkiye Today, aceștia au sosit din Marea Britanie, Germania, Franța, Olanda, Italia, Rusia, Polonia, Kazahstan, Statele Unite ale Americii și Orientul Mijlociu. Soția fostului fotbalist a fost una dintre fanele prezente pe Stadionul Olimpic Atatürk.
Bruneta a purtat o pereche de blugi cu talie înaltă și cu un aspect casual. Ținuta a fost completată de un body negru cu mâneci lungi și decupaje ample în zona pieptului, abdomenului și taliei. Ioana Tamaș a optat pentru accesorii simple, printre care s-a numărat un colier fin la baza gâtului și câteva inele. Ochelarii de soare cu rame groase nu au fost lăsați deoparte.
De asemenea, soția lui Gabi Tamaș și-a lăsat părul liber pe spate, podoaba capilară fiind extrem de îngrijită. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au remarcat faptul că vedeta a avut o ținută vestimentară stilată. Internauții au lăudat-o pentru această apariție incendiară, mai ales că are o siluetă trasă prin inel.
„Istanbul × Kanye. Unele nopți sunt pur și simplu speciale”, a notat Ioana Tamaș, pe Instagram. „A fost minunat”, a completat bruneta într-o altă postare din mediul online, în dreptul unei filmări de la concert.
Fostul internațional român are o relație de lungă durată cu soția sa, Ioana. Sunt împreună de peste 20 de ani. Cu toate acestea, Gabi Tamaș a recunoscut că a călcat strâmb. Faimosul de la Survivor România a povestit că s-a întâmplat în perioada în care evolua în Rusia, precizând că are maximă încredere în partenera sa de viață.
„Bă, nu cred că m-a înșelat. Nu cred că m-a înșelat, că aș fi aflat. (Dar tu i-ai greșit Ioanei?) Aici, da… Când eram mai mic, în Rusia. Și eu sunt fidel. Crede-mă, nu am avut viciul ăsta. Toată lumea se ceartă.
Deci credeți-mă, nu există cupluri perfecte sau căsnicia perfectă. Toți ne certăm”, a povestit Gabriel Tamaș, în podcastul moderat de Mihai Morar, pe canalul său de YouTube. În schimb, fostul jucător de fotbal are numai cuvinte de laudă pentru femeia care i-a dăruit o fată.