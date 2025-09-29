Ioana Țiriac a încercat să oprească vânzarea, dar decizia lui Ion Țiriac a șocat pe toată lumea: 400 de milioane de euro în cont!

Într-un gest care a șocat întreaga lume a sportului, Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă ”perla coroanei”, turneul de la Madrid. Ion Țiriac a ales însă să ignore cererea fiicei și a încheiat tranzacția pentru 400 de milioane de euro.

Ce l-a determinat pe Ion Țiriac să încaseze 400 de milioane, în ciuda avertismentelor Ioanei?

Tranzacția, aprobată de WTA și ATP, a fost finalizată în 2022, însă suma totală este semnificativ mai mare decât se anunțase inițial. Prin intermediul grupului Endeavour, compania americană IMG a confirmat că a plătit 360 de milioane de euro, la care se adaugă încă 30 de milioane, plătibili în următorii doi ani.

În ciuda protestelor Ioanei, miliardarul român a decis să renunțe la turneu, demonstrând că ”perla coroanei” poate fi cedată, chiar și atunci când fiica sa îi cere să nu o facă.

Ce a stat la baza deciziei de a vinde turneul de la Madrid

Într-un interviu recent, , a încercat să îl convingă să nu vândă turneul de la Madrid, pe care îl considera ”perla coroanei” a imperiului său.

„Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii (n.r. l-a vândut). Nu am mai putut. Gata mi-ajunge! Nu mai pot!

Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe”, spunea Ion Ţiriac, conform as.ro.

Ioana Țiriac: viață de lux și vacanțe spectaculoase

Ion Țiriac are o fiică, . Ioana a studiat la Universitatea din Miami, în cadrul Școlii de Afaceri, și locuiește în prezent în Statele Unite.

Recent, Ioana a fost văzută în public alături de Johnny Chammas, un bărbat cu origini libaneze și provenind dintr-o familie înstărită. Cei doi au fost fotografiați în vacanță în Egipt, la o petrecere aniversară organizată de un brand de lux, în Templul din Luxor.

Ioana a postat imagini pe , atrăgând atenția fanilor care au comparat-o cu Kim Kardashian sau Cleopatra, datorită frumuseții sale și a stilului de viață opulent.