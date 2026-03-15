Ioana Țiriac, cadou uluitor de mii de lei. Toată lumea a început să-și pună semne de întrebare

ADVERTISEMENT

De multă vreme nu mai este un secret că Ioana Țiriac trăiește în Emiratele Unite Arabe. În ciuda conflictului care plutește în aer, frumoasa brunetă a imortalizat într-o fotografie cu totul specială un cadou uluitor.

Ioana Țiriac, dar impresionant cu o valoare uriașă

La scurtă vreme după ce afaceristul Alexandru Țiriac a reușit să plece din Dubai, sora sa mai mică . Discretă din fire, de această dată Ioana nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față.

ADVERTISEMENT

Unica fiică a magnatului Ion Țiriac a revenit la sentimente mai bune câteva zile mai târziu. Tânăra care s-a născut în timpul relației cu jurnalista Sophie Ayad a primit un dar impresionant, însă nu a oferit amănunte.

A preferat să posteze o imagine sugestivă în mediul online. Uimirea a fost mare pentru că este vorba de un buchet uriaș de trandafiri roșii. Sutele de flori adunate una lângă alta au reușit să o dea pe spate pe brunetă.

ADVERTISEMENT

Întregul aranjament a fost ambalat cu mare grijă. Ioana Țiriac a ținut să împărtășească acest lucru cu fanii din mediul online, unde foarte mulți au început să-și dea coate. Poza a fost distribuită chiar pe 8 Martie.

ADVERTISEMENT

Momentan, nu se știe cine este persoana care s-a gândit la vedetă cu ocazia sărbătorii zilei internaționale a femeii. Frumoasa brunetă a fost, cu siguranță, bucuroasă chiar dacă este obișnuită să aibă parte de lux și opulență.

Mai mult, sunt pasiunea sa. Merge frecvent în destinații de concediu de poveste. Alege locuri care nu sunt pentru toate buzunarele, dar și puncte de atracție adorate de foarte mulți turiști români.

ADVERTISEMENT

Ioana Țiriac, declarație unică despre tatăl său

Ioana Țiriac ajunge în România destul de rar, cu toate că a studiat liceul aici. Are o relație extraordinar de bună cu tatăl său pe care-l laudă și îl apreciază pentru eforturile pe care le depune. Ion Țiriac este un adevărat exemplu pentru ea.

În urmă cu ceva vreme s-a arătat impresionată de colecția de mașini a fostului mare jucător de tenis. Miliardarul deține peste 300 de modele unice, începând de la Dacia până la branduri evaluate la milioane de euro.

„Ceea ce a făcut întotdeauna ca această colecție să fie cu adevărat remarcabilă este varietatea ei. Doar un om cu un devotament autentic pentru măiestrie ar fi putut să adune toate acestea laolaltă”, a spus Ioana Țiriac, pe Instagram.