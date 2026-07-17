Ioana Țiriac, ipostază inedită. Cum s-a fotografiat unica fiică a miliardarului Ion Țiriac

ADVERTISEMENT

Ioana Țiriac este unica fiică a miliardarului Ion Țiriac. Frumoasa vedetă, care locuiește în Emiratele Unite Arabe, este o prezență discretă pe rețelele de socializare, însă atrage toate privirile când postează o imagine nouă.

Apariție de senzație pentru Ioana Țiriac

E singura fiică a lui Ion Țiriac și este de o frumusețe răpitoare. Ioana Natalia Țiriac, fata jurnalistei cu origini egiptene Sophie Ayad și a afaceristului român, este o tânără superbă, cu forme fizice de invidiat. în diferite locuri de pe glob. În fiecare țară în care ajunge realizează imagini de poveste.

ADVERTISEMENT

Îi cucerește pe toți cu fotografiile incredibile și cu ipostazele în care se afișează. Șatena, care este , captează toată atenția asupra sa. Ultima ipostază de pe rețelele de socializare o arată în una dintre deplasările sale. Locația nu a fost făcută publică.

Decorul surprins pare al unui restaurant de tip „eco-luxury” faimos în toată lumea pentru arhitectura sa spectaculoasă din lemn. Un alt element central este reprezentat de pârnele din lemn și sforile albe care par desprinse dintr-o imagine demnă de un tablou. În plus, în cadru se mai observă și câteva ghivece cu flori.

ADVERTISEMENT

Îmbrăcată cu o rochie lungă cu un imprimeu leopard și cu un decolteu adânc Ioana Țiriac a făcut furori în online. Fanii au reacționat imediat, numind-o „regină”, „fantastică” sau „foarte frumoasă”. Unii și-au declarat dragostea pentru superba șatenă care a accesorizat ținuta vaporoasă cu o pereche de ochelari și o geantă mică nude.

ADVERTISEMENT

La prima vedere poșeta pare de la un brand de modă exclusivist, cum ar fi Chanel, Bottega Veneta sau Dior. Gențile de la aceste mărci de top sunt recunoscute în cercurile de modă pentru finisajele metalice sau texturate în nuanțe arginii sau metalice. Per total, unica fiică a lui Ion Țiriac a strălucit în acest outfit.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl său

Ion Țiriac este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști. Se numără printre cei mai bogați români, cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari. Are numeroase afaceri și o colecție impresionantă de mașini. Cele peste 300 de autoturisme pot fi văzute de cei pasionați de mulți cai putere. Miliardarul este mândru de achizițiile sale.

În urmă cu ceva vreme superba șatenă i-a fost alături tatălui său la inaugurarea noului sediu auto din Otopeni. Ioana Țiriac a ieșit în evidență cu felul în care s-a îmbrăcat, dar și cu declarația unică la adresa figurii paterne. A uimit cu dezvăluirea făcută în spațiul public, subliniind că tatăl său este un bărbat devotat colecționării de vehicule.

ADVERTISEMENT

„Ceea ce a făcut întotdeauna această colecție cu adevărat remarcabilă este diversitatea ei. Doar un bărbat cu un devotament autentic față de măiestrie ar fi putut să aducă toate acestea împreună”, este postarea scrisă de Ioana Țiriac, pe contul personal de Instagram, în noiembrie 2025.