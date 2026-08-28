Ioana Țiriac, uimită de orașul în care s-a stabilit Sorana Cîrstea: ”Prețul este doar pe metru pătrat”

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Ioana Țiriac și Sorana Cîrstea locuiesc în același oraș care impresionează oamenii din lumea întreagă. Are obiective turistice spectaculoase și inedite pe care vizitatorii nu le găsesc în altă parte a globului pământesc.

Ce o impresionează pe Ioana Țiriac în orașul unde stă Sorana Cîrstea

E o tânără superbă, bogată și extrem de discretă. Postările sale din mediul online sunt rare, dar apreciate în număr mare. Unica fiică a lui Ion Țiriac (87 ani) adoră să călătorească, recent ajungând într-o destinație de vacanță unde a cheltuit o mică avere. pentru o noapte de cazare.

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Vedeta apare în și se declară cucerită de locul unde Sorana Cîrstea (36 ani) și-a mutat reședința. Ioana Țiriac locuiește la rândul său în Dubai de foarte multă vreme, însă continuă să fie impresionată de modul și rapiditatea cu care se dezvoltă această zonă ridicată de arhitecți în mijlocul deșertului.

Această regiune este percepută ca una extrem de aridă, în principal din cauza poziției sale geografice și a climatului deșertic. În plus, plouă foarte puțin și temperaturile sunt foarte ridicate. Cu toate acestea, nu duce lipsă de spații verzi chiar dacă nu are verdeață în mod natural, așa cum se întâmplă în alte părți ale globului.

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Frumoasa brunetă a remarcat că în ultima perioadă au fost construite multiple zone cu verdeață. Cea mai recentă a fost deja predată de municipalitate locuitorilor. Are o suprafață uriașă, precum și un mic lac artificial în centru. „Dubai are verdeață. Prețul este doar pe metru pătrat”, este mesajul pe care l-a lăsat Ioana Țiriac, la secțiunea Stories, de pe Instagram.

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Tânăra a subliniat în felul acesta ca orașul Dubai are spații verzi datorită unui proces amplu de irigație și infrastructură modernă. Apa folosită pentru verdeață provine din desalinizarea apei de mare și din tratarea, respectiv reutilizarea apei. Acesta este motivul pentru care turiștii pot vedea palmieri, gazon și grădini luxuriante.

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Cele mai importante locuri verzi din oraș

Ioana Țiriac locuiește într-un oraș superb. Dubai Miracle Garden este una dintre cele mai frumoase grădini din Dubai. Turiștii care ajung aici sunt cuceriți de această zonă care conține milioane de plante aranjate în forme spectaculoase. Florile naturale sunt uimitoare și impresionează prin rafinament, culoare și miros.

O altă regiune este reprezentată de Zabeel Park și Safa Park. Aceasta dispune de parcuri urbane întinse, care sunt ideale pentru relaxare, plimbări și activități în aer liber. De asemenea, un alt parc popular este Dubai Creek Park. Se găsește pe malul apei, fiind plin cu spații verzi și numeroase zone de joacă, perfecte pentru familiile cu copii.