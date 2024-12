Ioana Tufaru a împodobit bradul de anul trecut! Singurul obiect pe care fiul ei l-a trecut pe lista lui Moș Crăciun: ”Nu am făcut calculul, încă” Exclusiv

Ioana Tufaru a împodobit bradul și așteaptă sărbătorile, una din cele mai frumoase perioade din an. Fiica Andei Călugăreanu vrea să-și răsfețe atât fiul, cât și soțul, anul acesta, de Crăciun.

Ioana va găti tot ce-și doresc ei să mănânce de Crăciun, chiar dacă unele produse vor fi mai costisitoare. Ioana Tufaru și-a propus să cheltuiască 1000 de lei pentru mâncare, anul acesta. Până acum, când locuia în garsoniera pusă la dispoziție de Gigi Becali, ea primea, de Crăciun, pachet cu carne și alte daruri de la afacerist.

Ioana Tufaru a împodobit bradul. Ce-și dorește fiul ei să primească de la Moș Crăciun?

Mai sunt câteva zile până la Crăciun, iar Ioana Tufaru încă nu și-a făcut cumpărăturile. Totuși, bradul l-a împodobit ceva mai devreme, la dorința fiului Luca. Anul acesta nu a costat-o nici bradul, nici ornamentele, pentru că sunt din anii trecuți, după cum ne-a declarat Ioana Tufaru, în interviul pentru FANATIK.

Cât v-au costat ornamentele pentru brad sau e cel de anul trecut? Este brad natural sau artificial?

Nu m-au costat niciun ban pentru că le am deja de doi ani, atât ornamentele, cât și bradul. Pe ornamente (globuri, beteală, luminițe etc) nu am dat bani, le-am primit de la o prietenă actriță care mi le-a făcut cadou când s-a mutat. Iar bradul este artificial, îl am de doi ani și am dat 24 de lei acum doi ani într-un hypermarket. L-am luat la reducere cu cardul.

Ioana Tufaru nu mai primește pachet de la Gigi Becali, de sărbători. Ce va găti? “Tradițional – sarmale, ouă umplute, salată, piftie”

Ce vrea Luca să-i aducă Moș Crăciun? Dar tu ce-ți dorești?

Luca vrea o pereche de căști fără fir. Eu nu vreau nimic, nu mai sunt eu de Moș Crăciun la vârsta mea. Să se bucure Luca și pentru noi.

Ce gătești de sărbători? Câți bani crezi că te vor costa cumpărăturile?

Ce se gătește tradițional, sarmale, ouă umplute (preferatele lui Luca și Ionuț), salată, piftie. Nu am făcut calculul încă… dar cred că undeva până în 1000 de lei.

Ioana Tufaru a împodobit bradul cu fiul ei. Ce planuri au de Crăciun și Revelion?

Când primeați pachete de la domnul Becali, cât te mai costau restul cumpărăturilor?

Nu, tot la fel, pentru că dânsul ne trimitea doar carne și dulciuri pentru copil.

A fost ziua ta, ai împlinit 47 de ani. Cum ai sărbătorit? Ce cadouri ai primit?

Nu am sărbătorit, eu nu sărbătoresc de obicei, nu-mi place, cred că nu m-am mai sărbătorit de la majorat, deci din ”o mie nouă sute-toamna”, a trecut mult de atunci (râde – n.r. ). Cadouri am primit da, am primit o eșarfă, un parfum, și bani să îmi cumpăr ce vreau eu.

Ce faceți de sărbători? Stați acasă sau plecați pe undeva?

. Nu mai avem starea necesară (nici sănătatea nu prea ne mai permite) să plecăm undeva. Cel mai bine e acasă, ți-e foame, mănânci, ți-e somn, te pui să dormi, etc.

Ce planuri ai pentru anul ce vine? Ce așteptări ai?

Nici planuri nu-mi mai fac demult, aștept să vină de la sine totul. Atunci când mă aștept mai puțin, să fiu surprinsă. Îmi place suspansul, îmi place să fiu surprinsă plăcut, evident… Ce așteptări am de la 2025? Offff, să fie mai generos, în primul rând și… să fie mai bun, să nu mai plece atâția oameni dragi. E trist, foarte trist, așa

“Îmi e dor de zăpezile de altădată, de bătăile cu bulgări”

Ai superstiții? Ce tradiții respecți de sărbători?

Superstiții nu am. Nu am avut niciodată, nu cred în zodii și în superstiții.

Cum era Crăciunul când erai copil? Ce amintiri ai?

Oooo… superbă întrebare, mulțumesc! O să încep prin a spune că nu numai Crăciunul, sărbătorile, erau altfel oricum. Mult mai frumoase, încărcate de bucurie, de emoție … se respectau tradițiile, era frumos ! Era ceva care amplifică sărbătorile, și ceea ce de ceva timp nu mai avem… și asta face să nu prea mai simțim sărbătorile cu aceeași intensitate… și aici mă refer la zăpadă.

Zăpada de care mie una sincer îmi e dor. Îmi e dor de zăpezile de altădată, de bătăile cu bulgări, de oamenii de zăpadă pe care îi făceam în spatele blocului … Offf, unde ești copilărie?

Sărbătorile erau frumoase, împodobeam bradul – obligatoriu natural pe atunci -, împreună cu mama. Ne era drag să facem asta împreună. Venea Moșul (cineva din prietenii mamei) îmbrăcat în Moș Crăciun, cu sacul în spate, eu îi spuneam poezii, îl colindam (colindele ahh, cum erau și ele pe atunci, Doamne ! ). Și primeam o mulțime de daruri din sacul moșului! Era frumos tare …

Sărbători frumoase și binecuvântate tuturor!