Ioana Tufaru, de urgență la spital, cu copilul! Trece printr-un adevărat coșmar: ”Sunt foarte speriată! Plâng”

Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu a chemat salvarea în miez de noapte și micuțul a fost internat de urgență. Medicii care l-au consultat au decis ca Luca, fiul Ioanei Tufaru, să suporte un tratament puternic pentru a se vindeca.

Ioana Tufaru a ajuns, de urgență, la spital, cu fiul ei

, la spital cu fiul ei. Zilele trecute, fiica Andei Călugăreanu a fost nevoită să cheme salvarea din cauză că Luca se simțea din ce în ce mai rău. FANATIK a stat de vorbă cu Ioana și, printre lacrimi, ne-a mărturisit că trece printr-un adevărat coșmar.

”Suntem internați. Am ajuns la spital azi noapte (într-una dintre nopțile trecute, n. red.). Luca s-a îmbolnăvit tare rău. A făcut o enterocolită foarte urâtă. Avea febră mare, avea vărsături continuu și scaune moi. Nu mai zic de durerile de burtă, sărmanul se simțea tare rău. Am chemat salvarea acasă”, ne-a spus, în exclusivitate, Ioana Tufaru.

Ajunși la spital, medicii, după ce l-au consultat, l-au internat pentru câteva zile. Și, deja, medicamentele pe care le-a primit micuțul au început, cât de cât, să își facă efectul. ”Acum e ceva mai binișor, dar tot îl doare burtica!”, ne-a mai spus Ioana Tufaru.

Normal, micuțul, pe lângă tratamentul care i-a fost administrat de medii, este nevoit să țină și un regim strict. ”Mănâncă de regim aici, la spital, și medicamentație, perfuzii și antibiotic la 12 ore!”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Ioana Tufaru.

Ioana Tufaru, disperată că Luca s-a îmbolnăvit

Ajunsă la spital cu Luca, din cauza micuțului, așa cum face orice mamă. Iar prima întrebare pe care și-o pune și la care nu găsește niciun răspuns este cea legată de cauza îmbolnăvirii micuțului.

”Nu știm de la ce a făcut enterocolita asta așa urâtă. Poate a mâncat ceva ce nu i-a priit. Altă cauză nu știu care ar putea fi. Dar nu știu ce să fi mâncat copilul care să nu îi cadă bine”, mai spune, pentru FANATIK, Ioana Tufaru.

În altă ordine de idei, recunoaște Ioana Tufaru, momentul în care își vedea copilul mai slăbit ca niciodată, cu dureri cumplite de burtă și vărsături fără oprire, a fost unul cumplit. Și, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, mai ales că era prima dată când pățea asta, panica a fost uriașă.

”Eu m-am panicat foarte tare. Am plâns pentru că nu știam ce are, de e așa. Eu nu prea am avut probleme cu el până acum, mai ales probleme de genul acesta! M-am panicat foarte tare, mi-era foarte milă de el, că e mic și suferă atât de mult”, ne-a mai spus Ioana.

Luca, fiul Ioanei Tufaru, tratament cu antibiotice

Ioana Tufaru ne-a mărturisit că, pe lângă că își vede copilul bolnav, o doare și când îl vede cât suferă de la tratamentul pe care i l-au recomandat medicii. Dar, cu toate acestea, a precizat fiica Andei Călugăreanu pentru FANATIK, știe că doar așa îl poate lua acasă cât mai repede.

”Am plâns și plâng și aici la spital că îl doare și plânge când i se fac injecțiile. Unele sunt intravenos! Dar am încredere în medicii de aici care sunt foarte buni și mă rog sa ajungem cat mai repede sănătoși acasă”, a mai spus Ioana Tufaru.