Ioana Tufaru, din nou în lacrimi! Pierdere uriașă pentru femeie: ”A murit brusc, nu știm nimic”

Ioana Tufaru și soțul ei trec, din nou, printr- dramă cumplită. Mai exact, fratele soțului Ianei s-a stins din viață, în urmă cu câteva zile, iar concubina acestuia nu i-a anunțat rudele și a preferat să îl înmormânteze pe ascuns.

Ioana Tufar, dramă cumplită: i-a murit cumnatul

Ioana Tufaru a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, drama prin care trece în aceste mmente. Femeia ne-a spus că este extrem de afcectată de ceea ce se întâmplă și, a mai precizat ea, este revoltată de cum s-au petrecut lucrurile.

Mai exact, familia Ioanei Tufaru este lovită de o dramă la care nici ea, nici soțul ei nu s-ar fi așteptat. Bărbatul fetei Ionuț Mardare, a descoperit că fratele său a murit, iar înmormântarea acestuia a avut loc fără ca el să fie invitat.

Se pare că femeia care locuia cu cumnatul Florin, nu a fost extrem de comunicativă cu fratele celui decedat, spunându-i că îi va da toate informațiile legate de înmormântare, lucru care nu s-a mai întâmplat.

„Mi-e sufletul sfâșiat de durere, pentru că am avut un frate care nu mai este. Am ținut legătura cu el o perioadă, dar s-a îmbolnăvit, s-a internat în spital. Slăbise în ultimul hal. Ultima oară când am vorbit cu el, nu prea am vorbit mare lucru, pentru că era slăbit și nu putea să vorbească, iar la un timp să aflu că a murit.

Târziu am aflat. Pe Camelia am sunat-o luni să aflu că a murit. Frățiorul meu nu mai e în această lume. Am întrebat-o înmormântarea când e? A zis că nu știe nimic, a rămas că mă sună”, ne-a spus, în exclusivitate, soțul Ioanei Tufaru.

Cumnatul Ioanei Tufaru, înmormântat în secret

Ionuț are sufletul sfâșiat de durere, căci ținea foarte mult la fratele său, care era destul de bolnav. Cei doi se mai auzeau la telefon sau vorbeau pe Whatsapp, prin mesaje, însă niciodată nu ar fi crezut că nu îl va putea conduce pe ultimul drum, așa cum era normal, creștinește.

Bărbatul Ioanei Tufaru și-a spus marele of, în exclusivitate pentru FANATIK. A dezvăluit că, într-adevăr, fratele său era destul de slăbit în ultima perioadă. Fratele lui ar fi murit sâmbăta trecută (n.r.: 25 februarie 2023), din ce au reușit să afle soții Tufaru-Mardare.

”Nu m-a sunat, tot eu am sunat-o, ca să-mi spună că înmormântarea a fost marți la ora 13:00, dar nu m-a chemat la înmormântare să îl duc pe frățiorul meu drag. Nici nu știu unde e înmormântat. Mi-am propus să mă duc să îi caut mormântul la Cimitirul Jilava, am aflat din niște surse. Mâine mă duc să aflu să vedem ce și cum”, a spus podidit de lacrimi Ionuț, soțul Ioanei Tufaru, pentru FANATIK.

Ioana Tufaru, revoltată de ce s-a întâmplat

Legat de moartea cumnatului ei, Ioana Tufaru a mărturisit că nu se i pare deloc firesc ca soțul ei să nu fie înștiințat despre înmormântare, mai ales că acum trebuie să caute de unul singur unde ar fi locul de veci al acestuia. Din ce au putut descoperi, acesta s-ar afla într-unul dintre cimitirele comunei Jilava.

„E foarte trist ce s-a întâmplat, cumnatul meu a decedat sâmbătă din câte am înțeles. Ei își vorbeau, erau în relații foarte bune. Comunicau prin Whatsapp. În fine, Ionuț a încercat să îl sune duminică, nu i-a răspuns nimeni.

A doua zi a sonat din nou, i-a răspuns doamna, concubina lui, că nu îi era nevastă, i-a zis că Florin nu mai este. El a spus: bine, și înmormântarea când e? A rămas că îl anunță, dar nu l-a anunțat nimeni, nimic. A trebuit să afle de la un văr că a fost deja înmormântarea. Nu mi se pare firesc și normal. Civilizat era să îl conducă pe ultimul drum”, a spus Ioana Tufaru, în exclusivitate pentru FANATIK.