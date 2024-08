Ioana Tufaru, îngenuncheată de durere, la 32 de ani de la moartea Andei Călugăreanu. Cât au costat pachetele pe care le-a împărțit

Cu buget restrâns, Ioana Tufaru Mardare face în fiecare an pachete, puține la număr, pe care le împarte de 15 august, în cimitirul Bellu, unde este înmormântată mama ei. În fiecare an plânge lângă crucea ei rece și își amintește ce clipe frumoase a petrecut alături de ea în primii 14 ani de viață. Ioana Tufaru și-a pierdut mama când avea doar 14 ani…

Ioana Tufaru a împărțit pachete de pomană, lângă mormântul mamei

“O zi care aș fi vrut să nu existe, 15 august. Sau să existe, dar cu mama lângă mine, dacă înțelegi ce vreau să spun… În fiecare an, pe 15 august, încerc pe cât posibil să fac pachete și să merg la cimitir să le împart. Am făcut un fel de tradiție din asta. Oricât timp ar trece, amintirea mamei rămâne bine amprentata în suflet și dorul de ea nu trece niciodată. Ba aș spunea spune că de când sunt și eu mamă, la rândul meu, este și mai acut…”, a declarat Ioana Tufaru, aflată la mormântul mamei, pentru FANATIK.

și s-a stins, lăsând un copil de 14 ani, în urma ei. Durerea a fost mare pentru Ioana care știa cumva, la acea vârstă fragedă, că mama ei va pleca pentru totdeauna, dar nu era pregatită pentru un asemenea moment.

A cheltuit 100 de lei pe toate pachetele pe care le-a împărțit la mormântul mamei, la cimitir

“Durerea evident că nu va trece niciodată, la fel cum nu va trece nici dorul. Aveam 14 ani când am pierdut-o, ne așteptam, ne spuseseră medicii că urma să se întâmple, dar nu știa nimeni exact când. Nu-mi mai amintesc cum s-a întâmplat exact momentul când a plecat, eram mică și sunt mulți ani de atunci, știu doar că durerea a fost imensă … cu timpul s-a mai estompat, dar e tot acolo în suflet. Anul acesta se împlinesc 32 de ani de când a plecat pe o stea”, ne-a mai spus Ioana Tufaru Mardare.

Astăzi, pe 15 august, Ioana Tufaru , cu același nod în gât, cum o face în fiecare an. De data aceasta, ea s-a dus însoțită de Ionuț, partenerul ei, și de fiul lor, Luca. Stă departe de cimitir și nu vine des la mormântul mamei, însă recunoaște acest lucru. Dar în ziua de 15 și de sărbători, obligatoriu e la mormântul ei cu pachete. Ca de obicei, și-n acest an, Ioana a împărțit doar 5-6 pachete în care a pus atât cât și-a permis. În total, pe toate produsele a cheltuit în jur de 100 de lei.

Ioana Tufaru, 15 august la mormântul mamei. Ce amintiri de neuitat are cu ea?

“Ca în fiecare an, cu toate că este post, eu nu am ținut niciodată cont de asta. Nu știu dacă e rău sau bine! Am pus ce pun de fiecare dată: o cutie mică de pate de ficat, o chiflă, o doză de suc, o prăjiturică sau o eugenie. Și cam atât! Cum spunea un mare dramaturg, ‘După buget, Coane Fănică, să trăiți!’. Nu au costat foarte mult, cam în jur de 100 de lei pentru toate pachetele”, a mai dezvăluit, pentru FANATIK, fiica Andei Călugăreanu.

Au trecut 32 de ani de când și-a pierdut mama, însă Ioana are multe amintiri de neuitat, chiar dacă s-a bucurat de ea doar 14 ani. Îi pare rău însă că nu o visează atât de des cum și-ar dori.

Ce se întâmplă a doua zi după ce seara o visează pe mama ei?

“Nici nu mai știu când am visat-o ultima dată. O visez foarte rar, dar mă bucur de fiecare dată când se întâmplă pentru că în ziua aceea îmi merge foarte bine. Am multe amintiri cu ea, nu v-ar ajunge paginile dacă aș povesti. Dar pentru că m-ai rugat, o să-ți spun că mi-au rămas vii în minte amintirile de sărbători. Mai ales sărbătorile de iarnă, Crăciunul.

Erau cele mai frumoase sărbători la noi în casă. Împodobeam bradul împreună amândouă (era ca o tradiție), și de fiecare dată cumpăra ea alte globuri și le adauga la cele pe care deja le aveam pentru a da un aspect cât mai frumos bradului, care în fiecare an era natural (pe vremea aceea nu era așa nebunie cu brazii artificiali, cum este acum). Îl împodobeam pe 22-23 decembrie și îl țineam până la Sf. Ioan (de ziua mea).

Nu exista an în care să nu vină Moș Crăciun, de fiecare dată cu tolba plină de daruri. Și eu mă așezăm pe genunchii lui și îi cântăm colinde și îi spuneam poezii lângă brad. Dacă nu spuneam nimic, nu primeam cadou (așa mă învățase mama), ca să primești ceva trebuia să oferi și tu, altfel nu primești nimic. Asta e valabil și în general în viață”, și-a amintit Ioana pentru FANATIK.

Ioana Tufaru i-a dat bătăi de cap mamei, în copilărie: “Un copil foarte năzdrăvan”

Dacă tot a rememorat povești de neuitat cu mama, Ioana Tufaru Mardare a dezvăluit și cum era ea, în copilărie. Fiica Andei Călugăreanu a fost un copil năzdrăvan care a făcut multe prostioare.

“Un copil foarte năzdrăvan pe de o parte, și un copil silitor la școală. Cu alte cuvinte, eram năzdrăvană acasă și cuminte la școală. Să ne înțelegem, cuminte și atentă doar în timpul orelor de curs, că în pauze…nu vrei să știi ce era! Făceam multe boacăne, nu exista dată să nu ies la joacă să nu vin ori cu julituri pe picioare, ori cu capul spart. Țin minte că odată am căzut de pe bicicleta, cu piciorul sub o mașină care, spre norocul meu, era parcată.

Și cu toate astea m-am ales cu un hematom la genunchi și cu piciorul în ghips de jos de la gleznă până sus deasupra genunchiului. Și am fost tare necăjită că nu puteam să merg la școală, pe vremea aceea nu exista internet să-mi pot lua temele pe telefon cum e acum. Trebuia să meargă mama la școală să le ceară de la învățător. Sunt multe năzdrăvănii, dar nu mi le mai amintesc, dar asta cu piciorul mi-a rămas în minte”, a adăugat Ioana Tufaru.

Ce sfaturi a primit Ioana Tufaru de la mama ei? “Cu asta trăiesc, cu iubirea de oameni și cu adevărul”

În încheiere, fiica Andei Călugăreanu și-a amintit și ce sfaturi a primit de la mama ei, în copilărie, sfaturi pe care le respectă și-n ziua de astăzi. Unul dintre sfaturi este să nu mintă, să spună adevărul mereu.

“Să respect oamenii, chiar să-i iubesc. Orice ar fi și oricât ar durea, să spun întotdeauna adevărul, ea ura minciuna, la fel și eu. De aceea, datorită ei, sunt și eu sinceră, poate prea sinceră, dureros de sinceră câteodată! Cu asta trăiesc, cu iubirea de oameni și cu adevărul. Eu nu mint, nu am mințit niciodată. Bine, așa mici ‘gogoșele’, cum se spune, mai zici, dar și pe alea nu prea mă pricep să le zic. Sunt prinsă ușor, nu știu să mă prefac”, a conchis Ioana Tufaru Mardare, cu lacrimi în ochi, lângă mormântul mamei.

Ioana a împărțit pachetele, a petrecut câteva zeci de minute la mormântul mamei, a aprins lumânări și a curățat mormântul. În tot acest timp i-a povestit lui Luca, fiul ei, ce minunată bunică ar fi avut și ce mare artistă a fost.