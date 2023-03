Ioana Tufaru, înlăcrimată! A găsit mormântul cumnatului mort și suferă cumplit: ”E ceva urât”

Ioana Tufaru și soțul ei sunt în situația de a suferi cumplit după ce Gabriel Florian Mardare s-a stins din viață. Vestea că a murit bărbatul care i-a fost cumnat a ajuns la Ioana Tufaru la câteva zile abia, iar fiica Andei Călugăreanu a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK că iubita acestuia a ținut secret și locul în care l-a înmormântat.

Ioana Tufaru a reușit să găsească mormântul cumnatului

De când a aflat de , alături de soțul ei, nu au mai avut liniște. Voiau să afle unde este înmormântat și să îl viziteze la mormânt, să își aducă un omagiu creștinesc. Iar pentru a afla unde a fost îngropat zile la rândul au umblat prin cimitirele din sudul Bucureștiului, pașii ducându-i în Jilava.

ADVERTISEMENT

Acolo, după ce și-au tocit pingelele, Ioana și soțul ei, Ionuț Mardare, au reușit, să găsească într-un colț de cimitir, în Jilava, mormântul pe care l-au căutat atât amar de vreme. Supărați, dar totuși împliniți că pot sta lângă crucea cumnatului ei, cei doi ne-au mărturisit că și-ar fi dorit, totuși, să îl conducă, creștinește, la locul în care își va petrece veșnicia.

”Ne-am chinuit să găsim locul în care se odihnește cumnatul. Am căutat prin toate cimitirele din Jilava. Sunt supărată, normal că sunt supărată, aș fi vrut să mergem să îl conducem pe ultimul drum, așa cum e creștinește. L-au îngropat în mare secret, au aruncat acolo două coroane și atât…

ADVERTISEMENT

Sunt afectată pentru că văd cât de mult suferă soțul meu. Era fratele lui, l-a iubit enorm, iar acum l-a pierdut și, normal, e foarte trist. Iar ceea ce a făcut concubina cumnatului meu… să nu ne cheme la înmormântare, e ceva urât”, spune Ioana Tufaru pentru FANATIK.

Soțul Ioanei Tufaru: ”Măcar acum știu unde e”

Obosit, ne-a mărturisit printre lacrimi că are totuși bucuria că știe acum unde este fratele lui îngropat și că, deși nu a au fost respectate anumite ritualuri creștinești, va avea el grijă să se facă.

ADVERTISEMENT

”Am ajuns și la frățiorul meu, la mormânt. L-am căutat ceva, dar m-au ajutat groparii. Mormântul a fost făcut pe repede înainte, nu au stat să tămâieze. S-au zgârcit complet la bani. De-abia l-am găsit, dar măcar acum știu unde e”, a spus soțul Ioanei Tufaru, în exclusivitate pentru FANATIK.

De altfel, marea lui durere este că nu a aflat când i-a murit fratele, așa cum, în exclusivitate pentru cititorii noștri, a și explicat după ce a aflat că cea mai apropiată rudă de-ale sale s-a dus pe lumea cealaltă.

ADVERTISEMENT

„Mi-e sufletul sfâșiat de durere, pentru că am avut un frate care nu mai este. Am ținut legătura cu el o perioadă, dar s-a îmbolnăvit, s-a internat în spital. Slăbise în ultimul hal. Ultima oară când am vorbit cu el, nu prea am vorbit mare lucru, pentru că era slăbit și nu putea să vorbească, iar la un timp să aflu că a murit.

ADVERTISEMENT

Târziu am aflat. Pe Camelia am sunat-o luni să aflu că a murit. Frățiorul meu nu mai e în această lume. Am întrebat-o înmormântarea când e? A zis că nu știe nimic, a rămas că mă sună”, ne spunea, în exclusivitate, soțul Ioanei Tufaru.

Ioana Tufaru și soțul ei vor să aibă grijă de mormântul bărbatului

În altă ordine de idei, Ioana Tufaru și soțul ei, Ionuț Mardare, ne-au dezvăluit că vor avea grijă ca mormântul bărbatului care s-a stins din viață în urmă cu două săptămâni să fie îngrijit exemplar. Și, chiar dacă nu au finanțele necesare pentru a-i ridica un monument funerar, așa cum vor putea ei, cu bani puțini, vor face acolo tot ce se poate.

”Acum, măcar știu unde să vin, să îi aduc o floare, că e frățiorul meu și îl iubesc mult. O să vin la o săptămână, două, să am grijă să fie totul bine aici”, ne-a spus, în exclusivitate, .