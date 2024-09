Ioana Tufaru, mesaj pentru Gigi Becali. Cine a dat-o afară din garsonieră: ”Nu mai ținem legătura”. Exclusiv

Ioana Tufaru, mesaj pentru Gigi Becali! Fiica regretatei Anda Călugăreanu a locuit ani buni într-o garsonieră pusă la dispoziție de afacerist. Acolo, Ioana locuia cu soțul ei, Ionuț, și fiul lor, Luca. Nu plăteau nici chirie și nici utilități. Mai mult, de sărbători, primeau pachete grase, cu bunătăți, sau bani.

Ioana Tufaru, mesaj pentru Gigi Becali, la aproape un an după ce nu mai locuiește în complexul lui

Totul părea roz, iar grijile ei erau mai puține. Trebuia să-și calculeze banii de la o lună la alta ca să-i ajungă pentru mâncare și cele necesare. Chiria și facturile nu erau în grija ei, ele fiind suportate de Gigi Becali. Din decembrie 2023, de când a fost dată afară, lucrurile s-au schimbat în viața Ioanei Tufaru.

ADVERTISEMENT

Aceasta, împreună cu soțul și fiul, au fost nevoiți să plece din garsoniera lui Gigi Becali. S-au mutat cu chirie în altă zonă a Capitalei. Astfel, pentru a avea bani să plătească chiria, dar și utilitățile.

Chiar dacă a fost dată afară din garsonieră, Ioana Tufaru are numai cuvinte frumoase de spus la adresa lui Gigi Becali. Fiica Andei Călugăreanu este recunoscătoare pentru tot ajutorul pe care afaceristul i l-a oferit, în toți anii.

ADVERTISEMENT

“Asta nu schimbă cu nimic recunoștința și respectul pe care i le purtăm”

“Din decembrie nu mai locuim în garsoniera la fel Becali, dar asta nu schimbă cu nimic recunoștința și resptectul pe care i le purtăm. Am plecat de acolo în decembrie, nu vreau să povestesc exact cum au stat lucrurile de am plecat de acolo. Și din respect pentru domnul Becali nu voi face asta.

e foarte adevărat. Dar suntem mult mai liniștiti și mai fericiți decât eram acolo. Repet, din respect pentru domnul Becali, nu voi dezvolta mai mult acest subiect”, a declarat Ioana Tufaru, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Nu Gigi Becali a fost cel care a informat-o că trebuie să elibereze garsoniera, ci un alt domn, după cum susține ea. De când a plecat însă, ea spune că nu a mai vorbit cu omul de afaceri, însă are, în continuare, tot respectul pentru el. Ce mesaj are Ioana Tufaru pentru Gigi Becali?

Ioana Tufaru: “Nu am amintiri cu domnul Becali. Nu am nici măcar o poză cu el”

“Nu, nu mai ținem legătura pentru că am plecat de acolo, dar asta nu înseamnă că s-a schimbat ceva din partea noastră pentru dânsul. Nu știu cu garsoniera ce se întâmplă și, sinceră să fiu, nici nu prea mă mai interesează. Încerc ușor, ușor să mă rup.

ADVERTISEMENT

Pentru domnul Becali, toată iubirea și respectul nostru. Toată recunoștința noastră pentru tot ce a făcut pentru noi. Îi dorim tot binele din lume, viața lui toată să fie numai Binecuvântare”, spune fiica regretatei Anda Călugăreanu.

Deși a locuit câțiva ani buni în complexul lui, Ioana Tufaru nu are multe amintiri cu Gigi Becali. Îi pare rău însă că în atâția ani nu a reușit să-și facă o poză cu el.

“Nu am amintiri cu domnul Becali. Nu am nici măcar o poză cu el, pentru că noi, chiar dacă am locuit pe proprietatea lui, ne-am văzut în 10 ani de două, trei ori, deci foarte, foarte rar!”, mai spune Ioana.