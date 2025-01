Ioana Tufaru, probleme mari de sănătate: “Două zile nu m-am ridicat din pat că nu am putut. Trebuie să mă operez” Exclusiv

Ioana Tufaru are probleme la coloană și nu scapă de operație, se pare! Fiica Andei Călugăreanu are dureri insuportabile, frecvente, iar în urma investigațiilor, medicii i-au recomandat intervenție chirurgicală.

La finalul anului trecut, Ioana Tufaru a avut cele mai recente crize de spate încât a fost la un pas să pună mâna pe telefon să cheme Salvarea. Două zile nu s-a mișcat din pat din cauza durerilor și s-a îndopat cu calmante.

Ioana Tufaru are probleme la coloană și va fi nevoită să se opereze

Ioana Tufaru are probleme cu spatele de câțiva ani, nu doar din cauza greutății corporale, însă a tot amânat momentul operației. Și-ar dori să facă acest lucru în primăvara acestui an, când fiul ei, Luca va fi în vacanță, după cum a declarat ea, pentru FANATIK.

Ce ai pățit, Ioana? Acum ești bine?

Ce să pățesc… Veșnicele mele crize de coloană! Acum sunt bine, da, mulțumesc! Nu am făcut nicio mișcare greșită, la mine e problemă veche căruia, dacă nu i-am dat importanță, s-a agravat. Am discopatie lombară. Trebuie operație…

De când ai depistat aceste probleme cu coloana?

Ohooo, de mult. Dar nu prea am dat importanță și în timp s-a agravat. Crizele nu sunt mereu, dar sunt. Asta e, vom trece și peste asta.

Am de mult timp aceste probleme. Mai multe probleme, și discopatie lombară, și hernie de disc … mai multe.

“Am făcut RMN cu substanță de contrast, mi-au spus că trebuie operație”

Ai făcut analize, investigații și verdictul medicilor este că e necesară o operație?

Da, am făcut RMN cu substanță de contrast, mi-au spus că trebuie operație. Și să iau calmante, pentru dureri și să mă ung cu niște unguente.

Practic nu ai încă un tratament…

Am tratament pentru dureri, să iau la nevoie, și unguente cu care mă ung… . RMN-ul nu a costat, l-am făcut gratis cu trimitere de la medicul de familie, adică a fost decontat de CAS.

Crezi că greutatea îți agravează problemele la coloană?

Sigur … O să-ți spun exact cum mi-a spus medicul că și eu l-am întrebat asta. Mi-a spus așa: “E și din cauza asta, dar nu e singura cauză”. Și faptul că am ridicat greutate, efort foarte mult, pe Luca când era mic îl luăm în brațe și era foarte greu. Sunt mai mulți factori.

Ioana Tufaru, la pat două zile

Câte zile ai stat în pat? Cine te-a ajutat cu Luca?

că nu am putut. Ionuț, cine să mă ajute? Pe noi nu are cine să ne ajute. Mă bucur că s-a întâmplat în cele două zile libere pe care el le are. Că așa e programul lui, o zi lucrează, apoi două libere. Și s-a ocupat el de Luca, dus și adus de la școală, etc.

Când te operezi și ce presupune această operație?

Încă nu știu exact, posibil în această primăvară. Pentru că trebuie să fie Luca în vacanță, că nu va avea cine să-l ducă la școală în zilele în care Ionuț lucrează. Eu va trebui să mă recuperez… nu știu exact ce presupune. Nu știu procedura, dar am înțeles că se face laparoscopic și nu este chiar atât de grea. De operat, cred că mă voi opera la Urgență Floreasca.