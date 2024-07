Ioana Tufaru a dezvăluit ce norme trebuie să îndeplinească soțul ei pentru a beneficia de ajutorul social anual.

Ioana Tufaru spune tot adevărul. Cum poate solicita soțul ei pensia pe caz de boală: „E internat în spital”

Ioana Tufaru își duce viața de pe o zi pe alta, trăind modest alături de soțul și fiul ei. Recent, fiica regretatei Andei Călugăreanu a făcut mai multe declarații și a dezvăluit ce trebuie să facă soțul ei pentru a-și revizui pensia pe caz de boală.

ADVERTISEMENT

Ioana Tufaru a explicat procesul complicat prin care trece soțul ei, Acest lucru implică internări și multiple evaluări din partea specialiștilor.

Momentan, Ionuț se află internat în spital și trebuie să respecte toate normele impuse pentru a putea primi pensia pe caz de boală.

ADVERTISEMENT

Ioana a menționat și problemele de sănătate cu care se confruntă ea însăși. Acestea au apărut, în special, după vârsta de 40 de ani.

„Soțul meu este internat în spital. Pentru revizuirea pensiei are nevoie de internare. Acum așa se dă, prima dată când îți dă pensia e pe un an, iar pe urmă ei hotărăsc că îi dă permanent, că îi dă tot pe un an, rămâne de văzut pe baza actelor medicale pe care le are.

ADVERTISEMENT

Și eu am probleme destul de mari și cu spatele și cu genunchii. Mi-a zis mie cineva că o să mă resimt după 40 de ani. A avut dreptate. Mi s-a făcut un RMN, mi-a ieșit super prost, până la urmă se par că voi ajunge la cuțit”, a declarat Ioana Tufaru, potrivit

Cum s-au cunoscut Ioana Tufaru și soțul ei: „El a făcut primul pas”

Ioana Tufaru a împărtășit povestea de dragoste dintre ea și soțul ei, descriind cum s-au cunoscut și cum au ajuns să întemeieze o familie. Totul a început acum nouă ani, când ea lucra la o florărie, iar el la o firmă de salubritate.

ADVERTISEMENT

Ea spune că Ionuț a făcut primul pas. De atunci, cei doi au trecut peste multe obstacole, iar astăzi formează o familie împlinită. Ei au împreună un

„Ionuț, soțul meu, lucra la o firmă de salubritate sau la tomberon, cum zice el. Lumea mă judeca, că eram fiica Andei Călugăreanu și ieșeam cu un gunoier. Eu lucram la o florărie și aveam amândoi tură de noapte. Într-o sedară s-a oprit și și-a aprins o țigară, iar eu i-am cerut una. Practic, acea țigară a aprins focul dragostei noastre. Am fost și eu îndrăgostită și mi s-a dat cu flit. Ionuț a încercat să vadă partea interioară.

El a făcut primul pas, deși nu pare, pentru că eu aveam tot timpul aveam senzația că nu se uită nimeni la mine, că sunt cât muntele Athos. Eram complexată, că știam ce vor bărbații din ziua de astăzi. Am pornit de la zero, de la lingură, am dormit în parc împreună, însărcinată în 4 luni. Am trecut prin foarte multe împreună și iată că în ianuarie facem 9 ani de când suntem împreună și 4 sau 5 de când suntem căsătoriți”, a povestit Ioana Tufaru la „Online Story”, conform sursei citate.