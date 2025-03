Ioana Tufaru, tot mai afectată de greutăți. Ce alimente păstrează în frigider fiica Andei Călugăreanu: ”De Paște vom limita cumpărăturile”

Ioana Tufaru nu are un frigider și un congelator mare, în chiria în care locuiește, însă nici nu are nevoie pentru că niciodată nu îl umple cu mâncare.

Așa cum a mai declarat, fiica regretatei Anda Călugăreanu este foarte atentă la cheltuieli în general și își calculează banii în așa fel încât să-i ajungă de la o lună la alta. De când s-a mutat în chirie și nu mai locuiește în garsoniera pusă la dispoziție de Gigi Becali, Ioanei i-au crescut cheltuielile. Aici, ea și soțul ei, Ionuț, , cât și utilități, ceea ce la imobilul lui Gigi Becali nu se întâmpla.

Ioana Tufaru: “După cum vedeți, am frigider “de criză””

A învățat să-și drămuiască veniturile și se asigură că are bani de la o lună la alta. Face cheltuieli necesare și se limitează cât poate. Acest lucru se întâmplă și la capitolul mâncare pentru că Ioanei Tufaru nu îi place să gătească în cantități mari. Atunci când îi rămâne mâncare, ea împarte și celor nevoiași din zona în care locuiește cu chirie.

“Nu gătesc foarte mult că oricum rămâne mâncare și nu suport să arunc mâncarea. Mi se pare risipă! O dau amărâților de pe stradă că am atâția în drum. Pun în caserole din alea de plastic, de unică folosință, și le dau să mănânce. E cea mai mare pomană”, a declarat Ioana Tufaru, pentru FANATIK.

Fiica Andei Călugăreanu spune că și în frigider se găsește doar mâncarea gătită și neapărat margarină și brânză topită cu care îi face zilnic sandwichuri fiului ei, Luca, la școală.

“După cum vedeți, am frigider “de criză” (râde – n.r. ). Așa îi zice Ionuț. Am și eu acolo strictul necesar. Margarina și brânza topită nu lipsesc pentru că fac sandwichuri pentru Luca la școală, zilnic. În rest, am o oală cu paste, și două castroane în care în unul am ficăței cu ou, și într-unul ficăței simpli. Luca nu mănâncă cu ou. Și mai am niște crenvurști”, ne-a mai spus Ioana.

Ce va găti Ioana Tufaru de Paște: “Miel mâncăm de fel, dar nu cumpăr că este scump”

Și pentru că se apropie Paștele, am fost curioși să aflăm ce va găti și dacă pe mâncare. Ioana Tufaru ne-a spus că va înlocui carnea de miel cu cea de pui sau porc.

“Se apropie Paștele și începem și noi ușor, ușor să ne pregătim, ca fiecare. Merg la cumpărături, dar limitat. Voi cumpără strict ce am nevoie. În meniu vom avea așa: ouă vopsite – pe care le vopsesc eu, rar cumpăr gata vopsite, deși sunt ok și alea dar puțin mai scumpe.

Nu vopsesc multe, vreo 15 ouă așa. Pentru că mai și primim de pomană și alea fierte se strică, nu țin mult. O să cumpăr un cozonac, fac ouă umplute că sunt preferatele lor, sarmale fac multe și la Paște, și la Crăciun. Fac multe pentru că împart mereu! Miel mâncăm de fel, dar nu cumpăr că este scump, și îl vom înlocui cu porc sau pui, o să văd. Și cam atât”, a mai declarat Ioana Tufaru, pentru FANATIK.

Va merge la cimitir să împartă pachete

Paștele îl va petrece acasă, iar într-una din zile, Ioana Tufaru și-a propus să ajungă la cimitir, la mama ei, Anda Călugăreanu. Acolo, ea va împărți și câteva pachete.

“Sper că anul ăsta să ajung, ca în fiecare an, cu câteva pachete și la mama la cimitir, pachete în care pun cum pun de obicei – și alea tot de criză (râde – n.r. ). Și cam atât. Doresc tuturor sărbători luminate și un Paște binecuvântat! Cu miel sau fără … !”, a adăugat Ioana.