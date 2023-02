Ioana Tufaru, tristă în ziua în care tatăl ei, actorul Dan Tufaru, ar fi împlinit 79 de ani: ”Un om și bun și rău deopotrivă”

Dan Tufaru – pe numele său adevărat Dan Dumitru Tufar – s-a născut pe 3 februarie 1944 și a încetat din viață, aproape uitat, pe 28 noiembrie 2002. Artist care a strălucit în teatru, muzică și show-urile televizate puse în scenă de Alexandru Bocăneț la TVR, tatăl Ioanei Tufaru a avut o viață personală extrem de zbuciumată. În exclusivitate pentru FANATIK, Ioana Tufaru vorbește despre cel care i-a fost tată.

Dan Tufaru a fost unul dintre cei mai de succes actori de la noi, tată Ioanei Tufaru fiind, ani la rândul, în prim planul showbiz-ului românesc. Cu o viață amoroasă zbuciumată, artistul a fost căsătorit de trei ori, cu Anda Călugăreanu (alături de care a avut-o pe Ioana), , iar apoi cu mai tânăra actriță Cristina Dogaru.

Chiar dacă, așa cum în exclusivitate pentru FANATIK, nu l-a simțit prea des aproape pe tatăl ei, a reușit să îl ierte. Ba chiar, ne-a dezvăluit ea, i-a povestit deja fiului ei despre bunicul pe care nu l-a cunoscut niciodată și ne-a mărturisit că l-a moștenit în anumite privințe.

Ioana Tufaru, despre tatăl ei, Dan Tufaru: ”Amintiri frumoase nu prea am”

Pe 3 februarie ar fi fost ziua tatălui tău. Obișnuiești să dai de pomană în ziua asta, an de an?

– Da, ar fi ziua lui așa este! Dau și de pomană, tot așa ca și la mama, după buget!

Cum ți-l amintești pe tatăl tău? Ce amintiri frumoase ai legate de el? Dar altele mai… dureroase?

– Mi-l amintesc și vreau să-mi amintesc doar clipele frumoase împreună cu el (nu au fost prea multe), ele au rămas acolo în cutiuța sufletului! Amintiri frumoase nu prea am (sincer vorbind), ne vedeam foarte rar, mereu pe fugă, mai mult sunt dureroase, dar despre alea nu prea aș vrea să mai vorbesc!

Amintiri plăcute am foarte puține, dar așa, ce-mi amintesc, că mi-a dăruit, la un Crăciun, un fular foarte frumos pe care, din păcate, l-am pierdut într-o zi când am fost la școală. Și am fost foarte necăjită!

Cum a fost relația cu tatăl tău?

– Relația nu a fost una bună, asta am spus-o mereu, nu că nu am vrut eu, nu a vrut el! Mi-l amintesc un om și bun și rău deopotrivă, dar un bărbat atrăgător (nu degeaba a avut 3 căsnicii)!

”Cea mai mare calitate pe care tatăl meu o avea era aceea că era un foarte bun bucătar”

Ce ai învățat de la el? Ce sfaturi ți-a dat, de la care nu te abați?

– Sfaturi nu mi-a dat că nu prea a avut când, dar am încercat eu cumva să iau (să găsesc) ceva bun la el! Avea și părți bune, nu i le neg!

Am luat și eu din părțile (puține) bune pe care le avea și pe care eu le-am văzut la el: dragostea pentru animale, pasiunea pentru tot ce înseamnă pește (inclusiv pescuit). Dar cea mai mare calitate pe care tatăl meu o avea era aceea că era un foarte bun bucătar, gătea dumnezeiește! Ei, pe asta am “furat-o” cel mai mult de la el! Și mama gătea foarte bine, dar pe tata nu-l întrecea!

Ai mai fost la mormântul lui? Mergi la fel de des cum mergi la mama ta? Cine îi îngrijește locul de veci al tatălui?

– Merg de câte ori merg la mama mă opresc și la el și îi pun o lumânare. Curăț mormântul pentru că nu are cine să-l curețe și să se ocupe de el!!! Eu nu-mi permit să plătesc pe cineva să facă asta!

Ce știe Luca despre bunicul lui? Ce i-ai spus?

– Exact ce i-am spus și despre bunica lui, numai lucruri frumoase. Că a fost un mare actor, i-am arătat poze, înregistrări video pe YouTube, își “cunoaște” bunicii!

Ioana Tufaru duce dorul scenei

Tu ce faci? Cu ce-ți mai ocupi timpul? Mai mergi la teatru? Nu doar la vizionări, ci să și joci în piese.

– Deocamdată merg doar ca și spectator și aștept în continuare proiecte în care să urc din nou pe scenă pentru că îmi este foarte dor!

Luca cum se descurcă la școală? Cine se ocupă mai mult de el? Are lecții sau încă nu se pune problema de lecții pentru acasă?

– Luca merge bine cu școala, eu mă ocup mai mult de el, și Ionuț atât cât poate. Teme nu, anul ăsta nu vor avea teme, abia din clasa 1!

Ionuț ce face? Cum se mai simte?

– Avea probleme de sănătate. Ionuț este mai bine, dar tot cu aceleași probleme de sănătate, ținute sub control cu tratament!

Cum mai stai cu kilogramele? Ai mai fost la control? Te menții? Ai slăbit, te-ai îngrășat? Ce mănânci?

– Cu kilogramele stau la fel, mă mențin, nici nu m-am îngrășat, nici nu am mai slăbit! Da, merg la control la 6 luni! Mănânc orice, dar în cantități foarte mici (ca vrabia, cum zic eu …)!