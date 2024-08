Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, după argintul olimpic: “Acestă medalie părea imposibilă acum două luni!” / “Nu ne regăseam, aveam şi certuri!”

format din la JO de la Paris 2024. A fost un finiş fulminant, reuşind să depăşească echipajul Australiei în lupta pentru a doua poziţie. Olanda a dominat cursa şi s-a impus.

Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, după argintul olimpic: “Păra imposibilă medalia acum două luni”

După premiere, cele două sportive au vorbit cu reporterii FANATIK şi ceilalţi jurnalişti români prezenţi la eveniment, spunând că în urmă cu două luni această medalie era departe de tot:

ADVERTISEMENT

„E un vis împlinit, am muncit mult pentru această medalie. Părea imposibilă acum două luni. Am avut niște antrenamente grele, parcă nu ne regăseam. Dar se pare că a fost al nostru concursul și am reușit să câștigăm o medalie.

A fost o cursă bună. Am zis de la început că o să plecăm mai bine, pentru că dată prim parte a fost cam lentă, data trecută. Trebuia să ne facem treaba noastră. Asta am făcut până la final. Am știut ce avem de făcut.

ADVERTISEMENT

Mai avem treabă. Mai avem și mâine o cursă. Am încercat să stăm cât mai departe de rețelele sociale, de tot. Mergem să ne refacem, iar după o să ieșim la antrenament cu colegele noastre”, a declarat Ioana Vrînceanu la finalul cursei.

Roxana Anghel: “Am avut şi certuri!”

Roxana Anghel a dezvăluit că între ele mai există şi certuri, dar de fiecare dată antrenorul Sorin Băhnărel, responsabilul de barca de două rame, a ştiut să le motiveze şi să colaboreze foarte bine:

ADVERTISEMENT

„Vreau să-i mulțumesc Ioanei, părinților mei, tuturor celor dragi, lui Antonio, domnilor antrenori, doamnei Elisabeta Lipă, domnul Sorin Băhnărel, care mereu a știut să ne monteze după fiecare ceartă a noastră.

Voi vedeți doar momentele fericite, dar în spate sunt foarte multe momente grele, unde nu ne regăsim și nu avem antrenamente bune. Am avut și certuri, dar domnul Băhnărel mereu a știut să ne monteze.

ADVERTISEMENT

Am simțit tribuna de la 1000 de metri. La niciun alt concurs nu a fost tribuna la o distanță atât de mare, dar lumea începea să ține să urle.

“Medalia olimpică e un sentiment unic. Am simțit-o ca pe un aur”

Nu ne-am pierdut concentrarea cu asta. Am știut că avem de urcat. Le mulțumim tuturor, la fiecare colț al tribunei era câte un steag al României. După ne-am uitat, în timpul cursei nu scoatem capul din barcă.

Nu se compară cu nicio altă medalie. Medalia olimpică e un sentiment unic. Am simțit-o ca pe un aur, am simțit că suntem cele mai bune din lume”, a spus Roxana Anghel.