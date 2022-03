Iodura de potasiu, cumpărată în exces de români. Ce spune un medic: ”E indicată doar în cazul unui accident nuclear”

Iodura de potasiu este cumpărată în exces de români pentru a fi folosită prevenitiv în cazul unui accident sau bombardament nuclear, doar că este un fenomen foarte periculos care poate cauza probleme serioase de sănătate.

Iodura de potasiu, tot mai cautată în farmacii. Advertismentul lansat de un medic român

Corina Neamțu, medic primar endocrinolog și doctor în știinţe medicale, a vorbit de felul în care substanța afectează organismul uman în cazul în care este luată înainte. Iodura de potasiu se ia doar în situația unui .

Comprimatele nu se administrează preventiv, ci de la 2 până la 6 ore maxim de la incident. De asemenea, doza este stabilită, fiind vorba de una singură, de 130 miligrame. Copiii iau pastile mult mai mici.

„Nu este atitudine corectă pentru că facem exact cum am făcut stocuri de plaquenil, de mai ştiu eu ce medicamente din Republica Moldova, de multe medicamente pe care niciunul dintre noi nu le-am folosit în timpul pandemiei, şi acum expiră, exact aşa se va întâmpla şi cu potasiul.

Iodura de potasiu este indicată doar în cazul unui accident nuclear. Eu am trăit accidentul nuclear de la Cernobîl, când nu am primit iodură de potasiu pentru că ieşisem din vârsta de sub 18 ani şi au primit copiii şi militarii şi ştiu exact despre ce este vorba.

În cazul în care se va întâmpla, ceea ce nu ne dorim deloc, un accident nuclear sau un accident de la una dintre centralele nucleare, atunci evident că va fi indicat să se ia iod, dar în mod sigur există o soluţie naţională pentru asta, nu trebuie să ne-o procurăm noi acasă şi să stăm cu medicamente de care nu avem nevoie.

Este foarte, foarte… Nu contraindicat, este absolut interzis să luăm profilactic orice formă de iod în dozele care trebuie să blocheze tiroida. Profilaxie nu există, există numai în cazul extrem de puţin probabil în care se va întâmpla un accident nuclear. ”, a explicat doctorul pentru .

Ce rol are iodura de postasiu în cazul unui dezastru nuclear

Iodura de potasiu este indicată în cazul unui pentru că are un rol major. Mai exact, aceasta umple glanda tiroidă cu iodul normal din iodură de postasiu ca ionii de iod radioactivi să nu se acumuleze în glandă.

În caz contrar șansele să apară foarte mulți hormoni în organism sunt foarte mari. Totodată, există riscul apariției cancerului tiroidian, cel mai grav scenariu.