Iohannis, avertisment privind ajutorul pentru Ucraina. „Un război nu poate fi niciodată ieftin”

Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, la Washington, despre ajutorul acordat Ucrainei, spunând că acesta nu este sufiecient. „Să fim realişti, am livrat cam jumătate cât am promis şi asta e puţin”, a spus șeful statului, la Washington, unde participă la summit-ul aniversar al NATO.

„Pentru artilerie, s-a promis ceva, nu s-a livrat nici jumătate”

Președintele Klaus Iohannis s-a referit, miercuri, la ajutorul aliaților pentru Ucraina, spunând că nu este suficient și că până acum s-a livrat „cam jumătate din ce s-a promis”. Klaus Iohannis a explicat că, prin „jumătate” nu trebuie să se înțeleagă că este vorba neapărat de bani, ci de muniție pentru artilerie, în special

„Banii promişi şi de Uniunea Europeană s-au livrat, banii promişi de Statele Unite s-au cam livrat, chit că a fost un decalaj din cauza unor neînţelegeri politice, dar s-au clarificat şi acestea. Dar dacă luăm, de exemplu, promisiunile făcute pentru muniţie, pentru artilerie, s-a promis ceva, nu s-a livrat nici jumătate şi aşa este şi în multe alte domenii”, a spus şeful statului.

„Un război nu poate fi niciodată ieftin”

„Dacă vrem să câştige Ucraina, trebuie să îi ajutăm mai mult”, a spus Iohannis, precizând că dacă Kievul pierde războiul, atunci „pierdem cu toţii”. „Un război nu poate fi niciodată ieftin”, a mai spus președintele României. „Un război este întotdeauna foarte scump şi trebuie să conştientizăm acest lucru şi să-i ajutăm în aşa fel încât să nu piardă războiul. E puţin trist, dar e un fapt şi dacă nu spunem lucrurilor pe nume, probabil nu ştim cum să acţionăm să fie mai bine”, a adăugat el.

Aderarea Ucrainei la NATO, proces de durată

În privința aderării Ucrainei la , care, potrivit unui proiect al declarației finale a , este „ireversibilă”, Klaus Iohannis a subliniat că toți cei 32 de membri ai Alianței trebuie să fie de acord și că acest proces va fi oricum unul de durată pentru Kiev. „De aceea, eu am subliniat, noi suntem de părere că trebuie să se întâmple şi vom repeta acest lucru, dar suntem 32 şi toţi trebuie să fie de acord. Ne amintim cum a fost când România a dorit să devină aliat şi au fost ani şi ani de pregătire, de reforme şi așa mai departe. Deci aceste lucruri durează”, a spus președintele României.

„Din punct de vedere practic, ne dorim un pachet ambiţios, care să includă lansarea misiunii NATO în Ucraina şi mecanismul financiar care va sta la baza viitoarei asistenţe militare acordate Ucrainei, adaptat la PIB-ul fiecărui stat aliat”, a precizat Klaus Iohannis.

„Şi aici vreau să fiu foarte clar: acest angajament financiar are în vedere cuantificarea asistenţei multi-dimensionale pe care noi am oferit-o deja şi vom continua să o oferim Ucrainei. Deci, este vorba de ce s-a făcut până acum plus ce se consideră că se va face în viitor. Aşadar, este vorba despre reflectarea a ceea ce fiecare aliat, inclusiv România, a făcut şi va continua să facă în sprijinul Ucrainei”, a spus el.

Totodată, șeful statului a anunțat că, la Washington, România va semna „Acordul de cooperare în domeniul securităţii între România şi Ucraina”, acord asupra căruia țările G7 au convenit înaintea summit-ului NATO din 2023. „Astfel, ne alăturăm celorlalţi aliaţi şi parteneri care au semnat deja acest tip de document bilateral cu Ucraina”, a spus Iohannis.