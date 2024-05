Iohannis, despre bătaia dintre Dan Vîlceanu și Florin Roman. „Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlament aşa ceva”

Preledintele Klaus Iohannis a comentat, miercuri, altercația dintre parlamentarii Dan Vîlceanu și Florin Roman, de marți din Parlamentul României, calificând incidentul drept „incalificabil”, deși astfel de manifestări le-a văzut și în alte țări.

Iohannis: „Avem evenimente nedorite, din păcate, made in Romania”

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat ce părere are despre altercația de marți, dintre parlamentarii Dan Vîlceanu și Florin Roman, după ce imagini ale camelor de supraveghere video, cu cei doi care se încaieră, au ajuns în spațiul public.

După ce a dat asigurări că, din informațiile pe care le deține de la structurile de securiate ale țării, nu există amenințări la ora actuală la adresa României, Klaus Iohannis a spus că există în schimb evenimente „made in romania”.

„Avem evenimente nedorite, din păcate, made in Romania. Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul României”, a comentat șeful statului bătaia de marți din Parlament dintre Dan Vălceanu și Florin Roman.

„Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlament așa ceva”

Președintele a adăugat că, cu toate că a mai văzut scene de în parlamentele altor țări, nu credea că o să vadă acest spectacol și în Parlamentul României, și că speră ca acest incident să rămână „unul singular”.

„ Ştiţi că am mai văzut la televizor în alte ţări cum în Parlament se încearcă lămurirea unor chestiuni prin violenţă fizică. Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlamentul României aşa ceva, dar uite că am văzut. Este incalificabil şi sper că rămâne un incident absolut singular”, a declarat Klaus Iohannis, la finalul vizitei pe care a făcut-o în Parcul Național Piatra Craiului, în județul Brașov.

Deputatul Florin Roman l-a acuzat, marți, pe Dan Vîlceanu că l-a „agresat fizic” și, „golănește” i-a aplicat o lovitură cu genunchiul în nas, spunând că „am trăit un momement prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată”.

Florin Roman a mers și la Institutul de Medicină Legală pentru a obține un certificat care să ateste agresiunea, spune el, a lui Dan Vălceanu, pentru a-i face plângere penală.