Iohannis, despre data prezidențialelor. „Nu contează dacă au loc în septembrie, octombrie sau noiembrie, contează opinia românilor”

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, înaintea unei ședințe a coaliției PSD-PNL privind stabilirea datei alegerilor prezidențiale, că nu această dată este cel mai important lucru, ci că românii trebuie să „conștientizeze” aceste alegeri și să se prezinte la vot.

„Ceea ce contează este opinia românilor”

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că data alegerilor prezidențiale este mai puțin importantă și că important este ca alegătorii să fie informați, importantă este „opinia românilor”, pentru că ei îl vor alege pe președintele țării, nu „partidele”.

„În conformitate cu legislația în vigoare, ele pot avea loc în septembrie, în octombrie sau în noiembrie, dacă se vrea altceva, trebuie schimbată legislația și cred că este prea târziu. Nu contează, după părerea mea, dacă au loc în septembrie, în octombrie sau în noiembrie. Ceea ce contează este opinia românilor”, a declarat Klaus Iohannis.

Alegătorii trebuie să fie informați

În continuare, vorbind de „cele mai importante alegeri pentru următorii cinci ani”, șeful statului a subliniat că este necesar ca românii să fie interesați și informați în legătură cu candidații, procesul electoral, indiferent dacă se află în sau la muncă.

„Este important pentru mine să subliniez că Președintele României trebuie să fie ales de români și nu de partide. De aceea avem vot direct și de aceea cred că este important ca românii să se informeze și să se intereseze indiferent dacă în timpul campaniei se află la munte, la mare, la birou sau în orice altă parte”, a adăugat președintele României.

Tensiuni în coaliție privind calendarul scrutinului

Klaus Iohannis a făcut aceste declarații înaintea unei ședințe a coaliției despre data alegerilor prezidențiale, în condițiile în care există tensiuni din ce în ce mai mari în legătură cu calendarul scrutinului. Social-democrații spun că, la nivelul alianței, data prezidențialelor fusese stabilită pentru luna septembrie, în timp ce liberalii ar dori să aibă loc în luna decembrie.

Iohannis insistă pe prezența la vot

De partea sa, Klaus Iohannis a declarat că nu vrea să spună când trebuie să aibă loc alegerile prezidențiale și cine ar trebui să candideze, reiterând că „ceea ce îl preocupă cel mai mult” este prezența la vot a românilor, având în vedere că se va decide președintele țării.

„Se discută mult în jurul a câtă putere are sau nu are Președintele. Eu pot să vă spun că are suficientă putere pentru a face din alegerile prezidențiale miza principală a alegerilor din acest an. La fel de importante sunt și parlamentarele, și localele, și europarlamentarele, dar știm că, pentru români, miza este alegerea Președintelui și cred că este bine așa. De aceea, nu vreau să spun când să aibă loc sau cine ar trebui să candideze. Cine ar trebui să candideze – asta se stabilește de partide, pot fi și independenți”, a mai spus președintele României. „Dar încă o dată, românii trebuie să conștientizeze importanța acestor alegeri pentru România și să meargă la vot. Asta mă preocupă pe mine cel mai mult”, a insistat Klaus Iohannis.