Iohannis, discuție cu Zelenski despre legea minorităților din Ucraina. Ce i-a cerut președintele României omologului său

La o jumătate de an de la vizita întreprinsă la Kiev, Klaus Iohannis a purtat o nouă discuție cu Volodimir Zelenski, de această dată prin telefon.

Miercuri, 4 ianuarie, între cei doi șefi de stat a avut loc o rundă de discuții extrem de importantă. Aceasta vine într-un context extreme de sensibil, dominat de .

Conform unui al Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis i-a transmis lui Volodimir Zelenski că ”noua lege a minorităților naționale a creat preocupare și nemulțumire la nivelul autorităților române” și i-a cerut rezolvarea situației.

Pe același subiect, cei doi lideri de la București și Kiev au convenit ca în perioada imediat următoare miniștrii de externe din cele două țări să aibă discuții cu privire la soluționarea problemei.

”Președintele României s-a referit pe larg la recenta lege a minorităților naționale adoptată de Ucraina, care a creat preocupare și nemulțumire la nivelul autorităților române și al reprezentanților comunității române din Ucraina.

Președintele Klaus Iohannis i-a solicitat Președintelui Zelenski identificarea rapidă de soluții care să răspundă și să remedieze aceste preocupări. În acest sens, cei doi Președinți au agreat ca în perioada imediat următoare miniștrii de externe ai celor două țări să aibă discuții cu privire la soluționarea bilaterală a aspectelor menționate”, se arată pe site-ul prezidențial.

Cei doi președinți au mai vorbit și despre ajutorul dat de România după invazia rusă în Ucraina. În același comunicat, Iohannis a transmis că România va ajuta Ucraina ”atât timp cât va fi nevoie”.

Partea română și-a exprimat îngrijorarea după .

”Președintele Klaus Iohannis a exprimat profunda îngrijorare și preocupare față de continuarea atacurilor armatei ruse asupra obiectivelor civile și a infrastructurii critice ale Ucrainei, care reprezintă crime de război conform dreptului internațional umanitar, și a condamnat ferm atacurile aeriene neîncetate ale Rusiei, care au lăsat Ucraina în întuneric și frig.

Președintele României a reamintit sprijinul consistent și multidimensional acordat de țara noastră, atât prin asistență directă, sprijin pentru refugiați, furnizarea de generatoare, respectiv facilitarea tranzitului de cereale, cât și prin susținerea integrării europene a Ucrainei, a adoptării sancțiunilor împotriva Rusiei și, respectiv, a acțiunilor vizând izolarea internațională a Rusiei.

În context, Președintele Klaus Iohannis a reiterat faptul că România va continua să acționeze pentru a ajuta Ucraina și poporul ucrainean, atât timp cât va fi nevoie”, se mai arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Volodimir Zelenski a postat și el un mesaj, pe Twitter, în care spune că a discutat cu Klaus Iohannis despre continuarea cooperării în sectorul de apărare.

Together with we agreed on steps to further develop 🇺🇦-🇷🇴 cooperation, primarily in the defense sector. I thanked Romania for its solidarity and support in resisting Russian aggression. We discussed and issues of the bilateral agenda.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)