Iohannis, după inundațiile din Galați și Vaslui. „Au aflat de la vecini că vine apa când deja a fost la ei în casă”

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a vorbit, miercuri seara, la New York, despre recentele inundații severe din județele Galați și Vaslui, spunând că este „probabil problematic că mulţi n-au avut niciun fel de avertizare din partea autorităţilor”.

„Nu am ştiut dinainte, este evident”

Președintele Klaus Iohannis, a comentat, miercuri seară, la , recentele inundații din județele Galați și Vaslui. Șeful statului participă la cea de-a 79-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, deplasare pentru care Iohannis a folosit din nou un , atrăgându-și iar critici.

Președintele României a fost întrebat dacă a primit informații în avans cu privire la inundațiile din județele Galați și Vrancea, și dacă o eventuală prezență a lui în zonele sinistrate ar fi contribuit la consolidarea încrederii cetățenilor în posibilitatea autorităţilor de a interveni mai bine.

„Nu am ştiut dinainte, este evident, cum nimeni nu a crezut dinainte că se întâmplă această catastrofă. Este o tragedie şi este foarte, foarte trist că şi în această situaţie de catastrofă naturală au murit oameni. Alţii au rămas fără casă, fără lucruri, fără agoniseala de-o viaţă. Au fost suficiente autorităţi acolo după ce catastrofă s-a întâmplat şi cred că primele ajutoare, şi din partea Guvernului, au fost deja date oamenilor. Am discutat această chestiune, am susţinut, evident, acordarea de ajutoare semnificative, pentru ca oamenii să-şi poată reface viaţa”, a răspuns Klaus Iohannis.

„Mulţi n-au avut niciun fel de avertizare din partea autorităţilor”

Șeful statului a subliniat că din inundațiile din Galați și Vaslui trebuie trase „foarte multe învățăminte” în sensul că trebuie lucrat la mijloacele preventive, oamenii trebuie să fie informați, să fie avertizați, să știe ce trebuie să facă, nu „să afle de la vecini că vine apa”.

„Dar, dar cred că de aici trebuie să tragem foarte multe învăţăminte, trebuie iarăsi să informăm publicul, să spunem oamenilor cum să reacţioneze şi oamenii să fie informaţi în timp util. Este probabil problematic că mulţi n-au avut niciun fel de avertizare din partea autorităţilor. Au aflat de la vecini că vine apa când deja a fost la ei în casă. Deci aici, la prevenţie, la informare, este încă mult de lucru. Dar cei care au intervenit, pompierii, forţele de la Interne, de la Apărare, au făcut o treabă foarte bună şi şi acest lucru cred că merită spus”, a declarat Iohannis.

Anterior acestor declarații, președintele a atras atenția asupra efectelor schimbătrilor climatice pe tot continentul european, cu consecințe dramatice asupra populațiilor.

„Din păcate, schimbările climatice cresc riscul asociat fenomenelor ciclonice și al inundațiilor pe care le provoacă. Având în vedere creșterea frecvenței acestor fenomene, este obligatoriu să accelerăm proiectele de infrastructură critică, menite să reducă riscurile dezastrelor provocate de inundațiile severe”, spunea șeful statului.