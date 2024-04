Iohannis se pensionează după 27 de ani la catedră. Postul pe care l-a ocupat este scos la concurs

la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” timp de 27 de ani a devenit disponibilă. El pare să fi solicitat pensionarea din cauza atingerii vârstei de pensionare.

Iohannis se pensionează

În lista posturilor libere pentru ocupare publicată în Sibiu, care era profesor de fizică în limba germană.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, Constantin Dincă, a declarat că președintele și-a depus cererea de pensionare invocând limita de vârstă, astfel că postul este acum vacant.

Informația a fost confirmată de Ora de Sibiu: „Colegiul Brukenthal a scos la concurs catedra de fizică, asta însemnând că tot ce e posibil să fie catedra domnului președinte. Klaus Iohannis și-a depus cerere de pensionare pentru limită de vârstă. Ceilalți profesori care au catedră sunt tineri”.

Administrația Prezidențială a confirmat pensionarea

Postul poate fi acum ocupat pentru o perioadă de 4 ani de către un candidat cu definitivat, care trebuie să obțină o medie de cel puțin 7 la examenul de Titularizare. Directoarea colegiului nu a oferit mai multe detalii despre decizia președintelui.

Administrația Prezidențială a confirmat informația și a transmis că „domnul Președinte a inițiat demersurile prevăzute de legislația în vigoare pentru depunerea dosarului de pensionare pentru limită de vârstă”.

Conform aceleiași surse, lista locurilor disponibile pentru ocupare prin titularizare în județul Sibiu a fost făcută publică în data de luni, 29 aprilie, 2024.

În rândul acestora se află și unul dintre pozițiile de cadru didactic pentru disciplina Fizică la Colegiul Brukenthal din Sibiu, cu predare în limba germană, care implică un program de 18 ore, reprezentând o poziție completă.

Monika Hay, directorul Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal”, a fost contactată de Ora de Sibiu, dar nu a oferit detalii suplimentare despre această situaţie. Aceasta a spus că în fiecare an sunt puse la concurs mai multe posturi, inclusiv pentru postul de Fizică. „Noi am scos în fiecare an posturi la concurs. Chiar şi la fizică”, a explicat Monika Hay.