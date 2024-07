Iohannis vrea un sistem Patriot la schimb cu cel dat Ucrainei. „Pretenţia noastră e să fim compensaţi rezonabil”

Președintele Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, la Washington, unde participă la summit-ul NATO, că România se așteaptă să primească tot un sistem Patriot, pentru a-l înlocui pe cel care va fi trimis în Ucraina. Iohannis a spus că, în contrapartidă, țara noastră ar putea primi „şi sisteme care vor fi livrate mai repede care să compenseze donarea acestui sistem Patriot”.

Iohannis: „Pretenția noastră este să fim compensați rezonabil”

Președintele Klaus Iohannis, a vorbit, într-o conferință de presă, miercuri, la Washington, unde participă la , despre compensațiile pe care le va primi România în schimbul sistemului Patriot care va fi livrat Ucrainei. Șeful statului a precizat că statul român trebuie să fie „compensat rezonabil” atunci când donează un sistem sofisticat precum Patriot.

„Sprijinim Ucraina, sprijinim Republica Moldova, donăm Patriot – pentru că putem şi pentru că considerăm că aşa este corect. România s-a transformat dintr-un stat care s-a rugat să primească ajutor de orice fel într-un stat care are forţa, energia şi capacităţile să exporte securitate în întreaga regiune. România a devenit mai sigură, mai puternică şi mai implicată, în special în ultimii zece ani. Pretenţia noastră e, ca atunci când donăm sisteme de mare capacitate, gen Patriot, să fim compensaţi rezonabil”, a declarat Klaus Iohannis.

Declarația comună privind sistemul Patriot

Într-o privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, președintele SUA, , premierul Olandei, Dick Schoof, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele României, Klaus Iohannis și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-au angajat să furnizeze Kievului capacități suplimentare de apărare aeriană pentru a se apăra de agresiunea rusă continuă, inclusiv de atacurile rusești deliberate asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile și critice.

„Astăzi anunțăm că vom furniza în mod colectiv Ucrainei sisteme strategice de apărare aeriană suplimentare, inclusiv baterii Patriot suplimentare donate de Statele Unite, Germania și România; componente Patriot donate de Olanda și alți parteneri pentru a permite funcționarea unei baterii Patriot suplimentare, și un sistem SAMP-T suplimentar donat de Italia. Aceste cinci sisteme strategice de apărare aeriană vor contribui la protejarea orașelor, civililor și soldaților ucraineni, iar noi colaborăm îndeaproape cu guvernul ucrainean pentru a ne asigura că aceste sisteme pot fi desfășurate rapid. Lucrăm la un nou anunț în acest an pentru sisteme strategice de apărare aeriană suplimentare pentru Ucraina”, se arată în declarația comună.

România ar putea primi și alte sisteme, mai repede

Klaus Iohannis a precizat că, în urma discuțiilor din CSAT, România ar dori să primească la schimb tot un sistem Patriot, într-un viitor „relativ apropiat”, ministrul Apărării fiind mandatat pentru negocieri privind această chestiune. Iohannis a mai spus că România se poate aștepta să primească și „sisteme care vor fi livrate mai repede”, spre compensarea sistemului Patriot donat Ucrainei.

„În CSAT am discutat acum câteva zile in extenso această chestiune şi am dat un mandat ministrului apărării şi se negociază, iar dorinţa noastră este să primim un alt sistem Patriot la schimb, sigur, nu mâine, dar într-un viitor relativ apropiat. Dar cred că vom obţine şi sisteme care vor fi livrate mai repede care să compenseze donarea acestui sistem Patriot”, a declarat Klaus Iohannis.