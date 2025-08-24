Ion Țiriac Jr. a reacționat după trofeul câștigat de Sorana Cîrstea la Cleveland

Sport

Prima reacție a iubitului Soranei Cîrstea după ce românca a câștigat al treilea titlu WTA din carieră. Ce a postat Ion Alexandru Țiriac.
Alex Bodnariu
24.08.2025 | 16:50
Ion Tiriac Jr a reactionat dupa trofeul castigat de Sorana Cirstea la Cleveland
Ion Alexandru Țiriac a reacționat după trofeul câștigat de Sorana Cîrstea la Cleveland. „Victoria, da, este... frumoasă pe hârtie”

Sorana Cîrstea a câștigat sâmbătă al treilea trofeu în proba de simplu al carierei. Românca s-a impus în finala de la Cleveland, în fața mai bine cotatei Li Ann, în două seturi, și a urcat până pe locul 71 mondial. Iubitul său, Ion Alexandru Țiriac, a postat un mesaj pe contul său de Instagram, la scurt timp după victoria partenerei sale.

Sorana Cîrstea, turneu fabulos la Cleveland

Sportiva din România trece printr-o perioadă foarte bună, înainte de startul ultimului Grand Slam al sezonului, US Open. Sorana Cîrstea a făcut un turneu perfect la Cleveland: nu a pierdut niciun set și și-a asigurat un cec de peste 30 de mii de dolari.

Ce a scris iubitul Soranei după finala de la Cleveland

Ion Alexandru Țiriac, iubitul Soranei Cîrstea, a ținut să transmită un scurt mesaj după victoria tenismenei. Acesta a postat o fotografie cu fața sportivei și a dat de înțeles că partenera sa trebuie să privească înainte, după acest succes.

„Victoria, da, este… frumoasă pe hârtie. Efortul și încrederea în sine căpătate te însoțesc în toate aspectele vieții. Privirea înainte”, a scris Ion Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare.

Cu cine va juca Sorana Cîrstea în prima rundă de la US Open

Sorana Cîrstea va debuta marți la US Open. Românca a avut parte de noroc la tragerea la sorți și va juca cu argentiniana Solana Sierra, locul 75 mondial. Tenismena speră să facă o nouă figură frumoasă și să rămână cât mai mult timp în Statele Unite.

„Am venit aici să joc niște meciuri, fără să am vreo așteptare. Îi mulțumesc lui Adrian (n.r. Cruciat). Nu aș fi putut să cer un antrenor mai bun. Am mai lucrat cu el și, în ultimele două luni, am început să colaborăm din nou. Sunt foarte recunoscătoare că ești aici. Vreau să îi mulțumesc fizioterapeutului meu, Andrei, că a călătorit cu mine tot anul și că s-a asigurat că rămân sănătoasă”, a declarat Sorana după victoria de la Cleveland.

