Ion Țiriac Jr. a reacționat după trofeul câștigat de Sorana Cîrstea la Cleveland

Sorana Cîrstea a câștigat sâmbătă al treilea trofeu în proba de simplu al carierei Iubitul său, Ion Alexandru Țiriac, a postat un mesaj pe contul său de Instagram, la scurt timp după victoria partenerei sale.

Sorana Cîrstea, turneu fabulos la Cleveland

Sorana Cîrstea a făcut un turneu perfect la Cleveland: nu a pierdut niciun set și și-a asigurat un cec de peste 30 de mii de dolari.

Ce a scris iubitul Soranei după finala de la Cleveland

Ion Alexandru Țiriac, iubitul Soranei Cîrstea, a ținut să transmită un scurt mesaj după victoria tenismenei. Acesta a postat o fotografie cu fața sportivei și a dat de înțeles că partenera sa trebuie să privească înainte, după acest succes.

„Victoria, da, este… frumoasă pe hârtie. Efortul și încrederea în sine căpătate te însoțesc în toate aspectele vieții. Privirea înainte”, a scris Ion Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare.

Cu cine va juca Sorana Cîrstea în prima rundă de la US Open

Sorana Cîrstea va debuta marți la US Open. Românca a avut parte de noroc la tragerea la sorți și va juca cu argentiniana Solana Sierra, locul 75 mondial. Tenismena speră să facă o nouă figură frumoasă și să rămână cât mai mult timp în Statele Unite.

„Am venit aici să joc niște meciuri, fără să am vreo așteptare. Îi mulțumesc lui Adrian (n.r. Cruciat). Nu aș fi putut să cer un antrenor mai bun. Am mai lucrat cu el și, în ultimele două luni, am început să colaborăm din nou. Sunt foarte recunoscătoare că ești aici. Vreau să îi mulțumesc fizioterapeutului meu, Andrei, că a călătorit cu mine tot anul și că s-a asigurat că rămân sănătoasă”, a declarat Sorana după victoria de la Cleveland.