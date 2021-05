Ion Caramitru, directorul Teatrului Național: “Vom face un spectacol-experiment cu persoanele vaccinate”

Ion Caramitru, actor și directorul Teatrului Național București, a vorbit miercuri, la Digi24, depsre modalitățile în care se vor redeschide teatrele, care sunt planurile instituției pe care o conduce, dar și despre un experiment pe care îl vor realiza la jumătatea lunii mai, declarând: “vom face un spectacol-experiment cu persoanele vaccinate pe 15 mai”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis redeschiderea sălilor de spectacol, a cinematografelor, a restaurantelor şi cafenelelor la o capacitate de 30%, măsura întrând în vigoare de luni, săptamâna aceasta.

Decizia a venit la aproximativ două luni după ce Capitala a fost la un pas de carantinare, decizie care nu s-a mai implementat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ion Caramitru: “Pe 15 mai vom avea un experiment, un spectacol pentru persoanele vaccinate cu ambele doze”

“Pe 15 mai va avea loc spectacolulu ‘Dineu cu proști’ în spațiul acesta privilegiat care va permite ocuparea întregii țării cu persoane vaccinate cu ambele doze.

Fiecare va cumpăra bilet exclusiv prin sistem online, prin firma My Stage, iar la intrare vor fi verificat prin actul de identitate, cum se verifică și în centrul de vaccinare și cum se face și la vot.

ADVERTISEMENT

Sper să umplem Sala Mare, dar să vedem, este un experiment și un bun exemplu pentru cei care nu vor să se vaccineze, eu am vrut să mă vaccinez, am așteptat împreună cu întreaga familie și suntem bucuroși că am reușit. Este singura condiție, după capul meu, să trecem peste această pandemie.

Oamenii vaccinați vor purta mască doar dacă vor, așa s-a hotărât și este foarte bine. Sigur, există niște condiționări, oamenii să fie de acord să le fie verificată identitatea, fiind vorba de un spectacol-pilot.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă iau în calcul ce se întâmplă din anul 2000 când acest spectacol a avut premiera, am jucat peste 500 de spectacole cu această piesă.

Avem o distribuție de excepție a Teatrului Național, în care excelează Horațiu Mălăele, joc alături de el de câțiva ani. Este un parteneriat de orizont cultural teatral, fiind și din aceeași generație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum luna mai se anunță promițătoare, așteptăm o rată de infectare de 1.5 la mie să putem ocupa jumătate din țară. Vom avea trei premiere luna aceasta, cred că toate teatrele care nu au putut să aibă spectacole în această perioadă au muncit foarte mult”, a declarat Ion Caramitru la Digi24.