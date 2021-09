Ion Crăciunescu a dat verdictul la eliminarea lui Stelano Filip. ”A fost simulare”

Fostul mare arbitru, Ion Crăciunescu, consideră că centralul din derby de România, Istvan Kovacs, a greșit atunci când l-a eliminat pe Steliano Filip, în prima repriză.

FCSB a obținut cea mai categorică victorie din istoria întâlnirilor cu marea rivală Dinamo, dar acest lucru s-a întâmplat pe fondul unei greșeli impardonabile de arbitraj a centralului .

Primul avertizat trebuia să fie jucătorul vicecampioanei FCSB, Valentin Gheorghe

Fostul arbitru FIFA, Ion Crăciunescu, este de părere că derby-ul s-a rupt în momentul în care Steliano Filip a fost eliminat direct, după o simulare a unui adversar.

În minutul 37 al întâlnirii, Steliano Filip a avut o intrare imprudentă la mijlocașul roș-albaștrilor care a căzut impresionându-l pe Istvan Kovacs.

Centralul din Carei a dictat fără existare eliminarea fundașului dinamovist, deși acesta, în opinia lui Ion Crăciunescu, era nevinovat. Mai mult, fostul ecuson FIFA susține că cel avertizat ar fi trebui să fie jucătorul FCSB-ului.

”Eu nu pot să-mi explic această eliminare. Am căutat circumstanțe arbitrului și nu am găsit. Am găsit un jucător care sare în sus fără să fie atins, Valentin Gheorghe. Bate pe ambele picioare și sare.

Din săritură sare în adversar, nu are nicio treabă cu Filip. Dacă e să dai ceva aici, există un singur verdict: galben pentru simulare. Valentin Gheorghe sare în sus ca să-l păcălească pe arbitru.

Nu s-a dus cu talpa sus, nu se produce contact. E rușinos! El nu are voie să se ducă spre un adversar dacă nu are mingea? Filip nu e ușă de biserică, dar în acest caz nu trebuia dat cartonaș roșu”, a spus Ion Crăciunescu, la emisiunea .

Acord total între Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu

Și Adrian Porumboiu, la rândul lui fost arbitru internațional, consideră că Istvan Kovacs a greșit nepermis la faza în care i-a lăsat pe dinamoviști în inferioritate numerică.

”Nu a fost roșu. Nu știu ce a judecat. Putea să-i spună al 4-lea oficial. În același timp, a fost un 11 metri clar pentru FCSB, la 0-0. Apoi, nu a mai contat.

A jucat o echipă organizată, contra unei echipe făcute de pe o zi pe alta. Se vede diferența de pregătire, de valoare, de omogenitate”, a punctat Adrian Porumboiu, pentru .

Ce spun fotbaliștii implicați în faza cu pricina

Proaspăt transferat la FCSB, Valentin Gheorghe a avut parte de un debut de vis la vicecampioana FCSB. A dat o pasă de gol, a fost protagonistul fazei în care Steliano Filip a fost eliminat, iar ulterior a și marcat pentru trupa pregătită de Edi Iordănescu.

”N-a fost nicio discuție, am avut mingea, arbitrul a văzut că a intrat foarte agresiv, a ridicat și cotul spre față și asta a fost decizia arbitrului”, a explicat Valentin Gheorghe, imediat după joc.

Mult mai vehement a fost fundașul dinamovist . A invocat absența VAR-ului la faza la care a primit, în opinia lui nemeritat, cartonașul roșu.

”A văzut un stadion întreg, o țară întreagă. Nu am venit să critic arbitrajul. Nu îmi stă în caracter, dar sunt dezamăgit. Și-a bătut joc (Istvan Kovacs- n.r.) de niște familii, în primul rând, și de suporterii ăștia minunați. Nu cred că meritam.

Să zicem, îmi dădea galben pentru intenție. Cea mai bună soluție ar fi VAR-ul, e clar. Maxim galben. Îmi reproșez. Mi-am lăsat coechipierii, am îngreunat situația, îmi cer scuze pe această cale.

Nu am protestat, să mă iau de un jucător. L-am întrebat simplu. Știe toată lumea că e un arbitru foarte arogant, dar nu l-am înjurat, nu l-am certat. I-am zis să îmi spună și mie de ce mi-a dat roșu să merg la vestiare liniștit. Nu a vrut să vorbească. Mi-a zis doar ’ai trei minute, altfel opresc jocul, dispari’”, a răbufnit dinamovistul.