Ion Crăciunescu, acid la adresa lui Edi Iordănescu: „Îmi vine să sparg televizorul când îl aud spunând că e mulțumit!”

Fostul arbitru este deranjat de felul în care selecționerul și-a susținut discursul după remiza cu Israel, scor 2-2, în care a spus că este mulțumit de jucătorii săi.

Ion Crăciunescu, replică acidă la adresa lui Edi Iordănescu

Ion Crăciunescu este deranjat de două meciuri ale noului selecționer la cârma naționalei, discursul fiind principala țintă a fostului arbitru, care a dat o replică acidă:

„Când aud selecționerul ce spune, că e mulțumit și mie îmi vine să sparg televizorul de oftică pentru că am pierdut, eu ce să mai spun atunci?

Una e cum te duci, că nu au mers prima dată în Israel. Nu e mai bine să luăm un antrenor care a mai fost pe undeva, care are experiență? Eu aveam o altă garanție. Aveam altă încredere în Boloni, spre exemplu”.

„A spus să venim în jurul echipei naționale, noi venim, dar ce să facem la final, să-i aplaudăm pentru ce au făcut?

Cea mai bună performanță a naționalei e dacă joacă o repriză bună. Să spunem că prima repriză poate să joace, mi-a arătat un ritm satisfăcător pentru mine.

Am jucat cu Israel, cu tot respectul, dar nu e Germania sau altă națională puternică”, a mai spus Ion Crăciunescu, la TV .

„Edi știa unde vine, dar acum cred că realizează mai mult!”

Bogdan Stelea a comentat și el primele două meciuri ale lui a naționalei României: „Edi știa unde vine, dar acum cred că realizează mai mult unde a venit.

Toate aceste îmbolnăviri despre care a vorbit sunt lucruri reale. Aceste lucruri cu siguranță i-au dat de gândit.

Echipele mari pot schimba patru jucători cu alții de același nivel, noi nu putem. Trebuie să facem, scuze că spun, din rahat bici”.

„Trebuie să facem ce putem în limitele noastre. Problema noastră e că supraevaluăm ce avem și vrem tot timpul să fim la turnee finale de Campionat Mondial, dar pe ce bază?”, a mai spus Bogdan Stelea.

„România e pe penultimul loc din Europa de Est, la nivelul jucătorilor campionatelor de top 5 din Europa. Albania are aceeași nouă jucători în campionate de top și vă spun eu că am făcut cercetare, are 3 milioane de locuitori.

Mai există o statistică, 2016 vs. 1994, mă refer la campania de calificare… sunt jucători sub 26 de ani, din care au fost folosiți 10-12 jucători, în timp ce în campania din 2016 au fost folosiți doar trei.

Dacă noi jucăm pe unde apucăm sau pe unde putem, e greu să ne luptăm cu jucători de la alte naționale”, a spus și Răzvan Raț.