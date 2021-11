și , foști mari arbitri și foști mari prieteni, nu-și vorbesc de ani buni… de fapt ani răi, dar trecutul lor comun, împreună la multe mari meciuri internaționale, nu i-l ia nimeni. Iar numele lor vor fi mereu alăturate în vitrina arbitrajului românesc.

„Gemenii vitregi” Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu pun selecționer la națională. Cine este favoritul fiecăruia. Analiza altor 10 „nume grele”. Surprize în exclusivitate!

„Cestiunea zilei” este noul selecționer al , după ce fostul selecționer (sau nu?) și-a respectat contractul la punct și virgulă și a intrat în concediu nelimitat, adică a plecat din „foncție” după ce a ratat încă o calificare. Și iluzia unui baraj… Imposibil de trecut dacă suntem cinstiți cu noi înține. De fapt cu tricolorii noștri.

Toată suflarea fotbalistică freamătă mioritico-patriotard pentru soarta echipei reprezentative care nu prea mai vrea să ne reprezinte nici speranțele, care, după cum se știe, mor ultimele… dar mor și ele până la urmă!

ADVERTISEMENT

Deci, ca să rămânem în spațiul carpato-danubiano-pontic, cine scapă turma până la urmă? FANATIK a cerut părerea celor don foști mari arbitri, a căror experiență și expertiză în fotbal le conferă dreptul la o opinie autorizată. Iată mai jos, în paralel, ce ne-au răspuns și

Gică Hagi vs… Gigi Becali la favoriți!

Cum vi se pare hotărârea lui Mirel Rădoi de a pleca de la echipa națională?

Ion Crăciunescu: Mirel Rădoi poate fi un antrenor foarte bun… va fi un antrenor foarte bun, dar îi mai trebuie „vechime”… Perioada asta pe care a petrecut-o la Federație n-a fost fastă pentru el. Au dovedit-o și rezultatele, și cred că nu trebuia să facă pasul ăsta imens, la echipa mare, de la început, trebuia să rămână să se mai rodeze la „tineret… sau să se ducă la o echipă de Liga 1… la Universitatea Craiova, de exemplu… și pe urmă să vină la națională. Eu cred în el. Și ca om, și ca fotbalist mi-a plăcut, cred foarte mult în el. Eu n-am văzut antrenor de echipă națională să fie mai deschis la dialog decât el. Pot să spun cu certitudine că mi-a făcut impresia… de fapt nu impresia, ci am tras concluzia că n-a avut suficientă experiență pentru echipa națională. La echipa națională îți trebuie experiență acumulată la echipe de club, nu poți să sari direct la echipa națională. Asta i-a lipsit lui Rădoi, experiența.

Adrian Porumboiu: Lacrimogenă. Și-atât.

ADVERTISEMENT

Pe cine ați numi dumneavoastră în locul lui Mirel Rădoi?

Ion Crăciunescu: Numai și numai pe Gică Hagi! El a făcut o reformă adevărată cu Academia și cu echipa lui. A lucrat cu copii, știe de unde să înceapă, știe de unde să apuce lucrurile ca să le așeze bine. De așa ceva avem nevoie, că habarniștii ăștia de la Federație sunt un dezastru pentru fotbalul românesc…

Adrian Porumboiu: Pe Gigi Becali. Cu două condiții. Unu: FIFA să accepte șapte schimbări în cinci minute. Doi: cineva… nu Burleanu, pentru că nici el nu știe… să-l atenționeze că într-o echipă de fotbal „încap” doar 11 jucători.

10 potențiali antrenori ai echipei naționale, pe scurt, în viziunea lui Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu

Gică Hagi

Ion Crăciunescu: Dorința mea exprimată mai sus spune totul. Ideal pentru echipa națională.

Adrian Porumboiu: Singurul rege în viață, nu contează în fața tânărului îmbuibat cu învățăturile foștilor și actualilor securiști. Gică trebuie să înțeleagă că regele pământean a fost exilat în Elveția, iar el poate fi o pradă ușoară printr-un exil pe o insulă pustie fără teren de fotbal.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu

Ion Crăciunescu: Face parte din galeria marilor antrenori nu numai de la noi. Oricând potrivit pentru echipa națională. Numai că Federația a vut mereu alți favoriți…

Adrian Porumboiu: Acum se exersează „metoda rotației”. S-ar potrivi de minune un cuplu cu Puiu Iordănescu. Unul antrenor o săptămână, celălalt altă săptămână, rămânând de stabilit doar cine începe în prima săptămână.

Cosmin Olăroiu

Ion Crăciunescu: Îl știu foarte bine de la Timișoara, din 2005… antrenor foarte bun, foarte dedicat, tot timpul pus la punct cu ultimele noutăți din fenomen, verificat, ca să spun așa, și la echipe de pe „afară”, poate fi o variantă pentru echipa națională.

Adrian Porumboiu: Nu intră în calcule, e prea… «arab» pentru gusturile «mioritice» de la FRF!

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf

Ion Crăciunescu: Nu-l cunosc așa bine… uite, face treabă bună la Craiova… a făcut și la FCSB… dar cred că mai are până la banca tehnică a naționalei, încă nu e momentul lui.

Adrian Porumboiu: Nu comentez. M-am certat o dată cu Ana și îmi ajunge

Victor Pițurcă

Ion Crăciunescu: Excelent antrenor. Excelent. De fapt, este antrenorul care a calificat naționala, a dovedit că este antrenor adevărat, serios, mie-mi place foarte mult.

Adrian Porumboiu: Prea serios, nici măcar nu zâmbește. Lui, în schimb, i-a zâmbit de multe ori soarta…

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță

Ion Crăciunescu: E bun la Federație, acolo… că se vorbește mult acolo…

Adrian Porumboiu: No comment. E singurul meu prieten în Federație.

Marius Șumudică

Ion Crăciunescu: Antrenor bun, dar și el mai are nevoie de acumulat experiență până la banca naționalei, are potențial să mai crească, eu cred că va ajunge un antrenor foarte bun. Este bun, dar poate fi și mai bun.

Adrian Porumboiu: Simpatic. Ce spectacol ar fi după o victorie, cu dansuri pe muzica lui Vali Vijelie!

Dan Petrescu

Ion Crăciunescu: Antrenor foarte bun, dar mie nu-mi place stilul lui.

Adrian Porumboiu: Nu poate pleca de la Cluj, când, după atâția ani de «suferință» din cauza arbitrilor, „și-a tras” președinte un fost arbitru

Adrian Mutu

Ion Crăciunescu: Este un tip inteligent, are experiența de fotbalist în campionate mari, are atâtea meciuri și goluri în Italia, a învățat ceva de la antrenori mari, dar mai trebuie să muncească până să ajungă la echipa națională. Acum nu e momentul, dar, fără nicio îndoială, are potențial.

Adrian Porumboiu: Este o persoană valoroasă, îl simpatizez, dar cei din federație cred că are prea multe «fumuri» în cap.

Ladislau Boloni

Ion Crăciunescu: Lui Loți Boloni o să-i fiu recunoscător toată viața pentru că el a avut grijă de mine când am debutat în arbitraj și am făcut o otită medie acută la Târgu Mureș și asta n-o s-o uit niciodată… m-a dus la spital și a venit zi de zi la mine până m-am externat… Om, cu O mare, om excepțional, înainte de un foarte bun fotbalist, muncitor, serios, dedicat… și un bun antrenor, a fost mult la echipe de „afară”… nu-i poți găsi niciun motiv lui Boloni ca să-l omiți la națională, poate fi oricând antrenorul naționalei.

Adrian Porumboiu: Antrenor excelent, dar nu cred că-l acceptă Iohannis din motive de… Ardeal! Jó napot kívánok!