Ion Crăciunescu, amintiri șocante, fix în ziua în care a împlinit 74 de ani: „N-am să uit în viața mea acea bătaie. Doi mă țineau de mâini și restul mă băteau”

Zi importantă în arbitrajul românesc. Ion Crăciunescu şi ai fluierului de la noi au împlinit 74 de ani pe 27 septembrie.

Ion Crăciunescu, amintiri șocante, fix în ziua în care a împlinit 74 de ani: “N-am să uit în viaţa mea bătaia pe care am luat-o”

Champions League din 1995, a povestit la FANATIK SUPERLIGA şi o amintire mai puţin plăcută de la începuturile carierei, când a luat o bătaie serioasă la Anina:

“M-am decis să devin arbitru când am văzut că nu am reuşit în fotbal. Când am văzut că sunt mai mult rezervă decât titular la Vâlcea am zis că merg să mă fac arbitru. Şi m-am dus şi m-am făcut arbitru.

Primele meciuri au fost prin judeţ, cu probleme mari de tot. Trebuie să ai mască de protecţie, scut pe tine. Mai mult la război. Când eram la Anina eram la Divizia C, mi-au aplicat o corecţie băieţii ăia de acolo…

N-am să uit în viaţa mea bătaia pe care am luat-o. Mă uitam la cer şi spuneam: «Doamne! Nu îmi mai văd copiii». Vai de mine. Doi mă ţineau de mâini şi restul mă băteau, îmi cărau pumni şi picioare.

“Dacă săreai gardul de la stadion, cădeai în prăpastie”

Anina devenise un mare centru energetic. E sus pe munte, iar stadionul era acolo. Dacă săreai gardul de la stadion, cădeai în prăpastie. Dacă intra din tribune peste tine în stadion… Când am văzut ce prăpastie era, m-am întors la bătaie.

Eram erou acum, cum erau atunci, eroi ai muncii socialiste. Erou al arbitrajului. Dacă nu eram arbitru… mie îmi plăcea să lucrez în comerţ. M-a prins asta cu comerţul.

Mi-a plăcut ce am făcut, să cumperi, să vinzi. Dar arbitrajul a fost o şansă enormă pentru mine. Nu m-am realizat ca fotbalist, deşi un mare antrenor îmi spunea la juniori că voi ajunge un fotbalist foarte bun.

Am pus frână când am văzut că nu ajung titular la Vâlcea din cauza altora, care probabil erau mai buni. Şi aşa am spus că m-am făcut arbitru. Şi nu cred că am greşit”, a spus Crăciunescu la FANATIK SUPERLIGA.

