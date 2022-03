Greșeală decisivă pentru calificarea în play-off! Ion Crăciunescu, verdict fără emoții: „Botoșani a avut penalty în prelungiri cu FC Argeș!”

Fostul arbitru a explicat faptul că moldovenii au avut un penalty clar, nedat, în ultimul minut al prelungirilor, la un fault în careu al lui Iasmin Latovlevici.

Ion Crăciunescu nu a fost de acord nici cu delegarea lui Radu Petrescu pentru un astfel de meci, fiind de părere că indicată era delegarea unui arbitru cu experiență europeană.

Ion Crăciunescu, despre greșeala care putea schimba soarta calificării în play-off

momentul când Mihai Roman II a fost împiedicat în careu de Iasmin Latovlevici, toți jucătorii moldovenilor cerând în acel moment lovitură de la 11 metri.

„Latovlevici îl împiedică pe Roman. Lasă piciorul în spate, e fault. Oricum, la acest meci trebuia delegat un arbitru FIFA”, a spus Ion Crăciunescu, la TV .

„După o decizie de arbitraj se pierde un play-off, se pierd bani, se pot pierde transferuri. Noi avem nevoie să jucăm în play-off, să vindem jucători, să supraviețuim.

Nu avem VAR, poate cu VAR se acorda penalty și eram noi fericiți la final”, a spus și Mihai Roman la finalul meciului.

„Radu Petrescu are impresia că a inventat Pământul!”

Eduard Pap, portarul , a avut o reacție vehementă la adresa arbitrului Radu Petrescu, despre care a spus că nu este interesat niciodată să poarte un dialog:

„Nu știu dacă a fost penalty. Sunt prea supărat să mă uit. Dar Dacă a fost penalty și nu ni l-a dat din nou, nu mai putem spune nimic. Lui Radu Petrescu nu poți să îi spui nimic, fiindcă zici că el a inventat Pământul.

Un dezastru. Nu îmi imaginam că nu vom ajunge în play-off. La cum s-a jucat, nimic nu anunța asta. Așa este în fotbal, trebuie să fim bărbați și să ținem capul sus.

Să jucăm în play-out și să-l câștigăm. Sunt de 5 ani la Botoșani și am mai pierdut play-off-ul de două ori așa. Din păcate, astăzi am pierdut din nou, dar am fost întotdeauna bărbat. M-am ridicat singur și sunt sigur că așa o voi face și acum”.

„Probabil că am fi putut să-l rezolvăm mai repede, dar în seara asta s-a pierdut. Fiindcă aveam două variante din trei: egal sau victorie.

Trebuie să ne recunoaștem toți greșelile, fiindcă dacă am ajuns în acest deznodământ am făcut toți greșeli. Ne așteaptă un play-out greu, care începe într-o săptămână, iar obiectivul este să-l câștigăm”, a mai spus portarul.