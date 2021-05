Ion Crăciunescu, atac cu talpa la MM Stoica: „Era în stare să-mi pupe mâinile”

Continuă scandalul după derby-ul FCSB – CFR din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1, încheiat la egalitate, scor 1-1. Criticat dur de MM Stoica pentru că i-a dat dreptate centralului Radu Petrescu, care a refuzat să-i arate cartonașul roșu lui Andrei Burcă pentru penalty-ul provocat în minutul 19, Ion Crăciunescu a venit cu o replică pe măsură.

Pentru mine nu va mai exista începând din ziua asta", a răbufnit fostul mare arbitru român în direct la Digi Sport.

Nu este, însă, singurul conflict de acest gen. Cei doi s-au contrat și în iarnă, pe seama loviturii de la 11 metri prin care Hermannstadt a reușit să obțină cele trei puncte la Mediaș, în fața roș-albaștrilor.

Ion Crăciunescu dă de pământ cu MM Stoica

„Pe aceste persoane nu le recomandă nimic. Nu au nicio calitate dobândită de-a lungul timpului, ca să le dea autoritatea să vorbească despre alții. Competența…

El (n.r. Mihai Stoica) fotbalist a fost așa, la începuturi, de arbitru nu putem să îl luăm în calcul. În rest… conducător de dat cu gura pe la anumite echipe și de dat cu pumnul prin tribune.

Burcă încearcă să joace mingea și nu reușește, se dă penalty și nu cartonaș roșu, se dă galben. Aceeași fază, dacă o faci în afara suprafeței de pedeapsă, este fault și eliminare directă.

Eu iau în considerare ceea ce văd, iau în considerare și poziția arbitrilor. Numai dacă e vorba de ținere, împingere, îndepărtarea mingii cu mâna. Sunt în stare să îmi dau salariul pe un an de zile. Vassaras nu poate fi decât de acord cu mine.

Am ajuns să îl iau în seama pe cel care îmi turna mie în pahar?! Era în stare să îmi pupe mâinile, când era pe la Galați. Pe el nu îl recomandă nimic să tragă concluzii asupra mea. Nimic, chiar nimic.

Când te apuci să jignești în felul ăsta… Nu sunt cel care își pune leucoplast la gură. Pentru mine nu va mai exista începând din ziua asta”, a declarat Ion Crăciunescu.

MM Stoica: „Părerile specialiștilor sunt niște minciuni sfruntate”

Afirmațiile sale vin ca reacție la mesajele publicate de MM Stoica, târziu în noapte, pe rețelele de socializare. „Poate cei care plătesc «specialiștii» pentru a le găzdui elucubrațiile în platourile TV ar trebui să realizeze că unii au cam obosit”, a transmis oficialul FCSB-ului, menținându-și părerea că Burcă ar fi trebuit eliminat pentru faultul asupra lui Tănase.

„”Eu sunt vinovat pentru faultul lui Tănase, dar cred că s-a ajuns prea ușor în situația respectivă, știam că scapă unu-la-unu cu Arlauskis dacă nu faultez”. Asta este declarația lui Burcă.

Nu spune că a încercat să joace mingea, pentru că NU A AVUT NICIO INTENȚIE s-o facă. NU PUTEA să joace mingea. Prin urmare, “specialiștii” ar trebui să-mi prezinte scuze și să admită (once again) că au bătut câmpii.

Sau poate cei care plătesc “specialiștii” pentru a le găzdui elucubrațiile în platourile TV ar trebui să realizeze că unii au cam obosit. Părerile specialiștilor sunt niște minciuni sfruntate.

Poate din dorința de a absolvi arbitrul, poate din alte interese sau poate fără interes. Doar antipatie. Burcă n-are NICIO intenție să joace mingea, îl faultează cinic pe Tănase și Petrescu era OBLIGAT să-l elimine. Nu galben, ci ROȘU. Așa zice regulamentul. Ăla updatat, pe care cred unii că eu nu-l cunosc”, a mai scris MM Stoica.