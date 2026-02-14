Sport

Ion Crăciunescu, atac devastator la Vassaras după gafa uriaşă a lui Radu Petrescu: „Hai că ne merităm soarta! Igna, Porumboiu sunt nimicuri?!”. Exclusiv

Ion Crăciunescu a lansat un atac virulent la adresa lui Kyros Vassaras după ce Radu Petrescu a făcut praf meciul dintre Petrolul şi FC Argeş. Fostul mare arbitru a reiterat ideea unui arbitru român la şefia CCA.
Marian Popovici
14.02.2026 | 14:13
Ion Crăciunescu, atac devastator la Vassaras după gafa uriaşă a lui Radu Petrescu: "Ne conduce unul din Grecia. Hai că ne merităm soarta! Igna, Porumboiu sunt nimicuri?!"
Radu Petrescu a fost protagonistul unei erori uriaşe de arbitraj în confruntarea Petrolul – FC Argeş 2-1. Cu cinci minute înainte de final, centralul a fluierat un fault în atac inexistent la o fază în care piteştenii au marcat. Scorul a rămas 1-1, iar „lupii” au dat lovitura în final.

Ion Crăciunescu, atac la Vassaras după „măcelul” făcut de Radu Petrescu: „Hai că ne merităm soarta!”

Ion Crăciunescu a lansat un atac devastator în FANATIK la adresa lui Kyros Vassaras, preşedintele CCA. Fostul mare arbitru consideră că grecul a avut mai mult decât destul timp la dispoziţie pentru a stabili o strategie, în schimb, după 12 ani la cârmă, s-a ales praful:

Nu am adus, domnule, străini să conducă arbitrajul? Arbitrajul nu poate să îl facă un străin din altă ţară pentru că nu cunoaşte arbitrajul de jos. Vede numai vârful. 

Ca să fii la arbitri, trebuie să ştii de jos tot ce ai, tot ce este. Noi luăm de afară, ce dracu? Luăm din import. Ăştia stau acasă, plătiţi foarte bine, regeşte. Ne conduce unul din Grecia, nu merităm, domnule, asta?

Hai că ne merităm soarta! Noi nu avem foşti mari arbitri în România? Igna, Porumboiu, ăştia nu au fost mari arbitri? Ăştia au fost nimicuri. Nu vorbesc despre mine, dar sunt atâţia oameni. 

Grigorescu, mulţi, mulţi… 12 ani la CCA şi s-a ales praful. După 12 ani spui că a pus bazele solide, cu criterii certe de promovare, retrogradare, a selectat deja arbitri. De 12 ani… 

La noi, când vin românii stau un an sau doi. Aşa e când avem oameni care sunt puşi acolo, dar ei n-au dat cu piciorul în minge niciodată, ca să nu zic altceva. (n.r. Vă referiţi la Răzvan Burleanu?) Păi da, ce să zic?”, a spus Crăciunescu pentru FANATIK.

CCA anunţă sancţiuni pentru Radu Petrescu: „Arbitrul va suporta măsurile care se impun”

Comisia Centrală a Arbitrilor a reacţionat imediat după meci şi a anunţat măsuri disciplinare pentru Radu Petrescu, în condiţiile în care golul marcat de FC Argeş în minutul 86 ar fi trebuit validat:

„În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”, se arată în comunicatul CCA.

  • 2014 este anul în care Kyros Vassaras a preluat şefia CCA
  • 2 mandate la şefia CCA a avut Ion Crăciunescu
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
