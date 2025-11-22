Ion Crăciunescu, distrus după ce l-a atacat pe Mircea Lucescu: “Vârsta este doar o cifră. Tu puteai să mori la 31 de ani, când te-au călcat minerii în picioare”

ADVERTISEMENT

După ce România și-a aflat adversara la barajul pentru Cupa Mondială 2026, Ion Crăciunescu (75 de ani) l-a “mitraliat” pe Mircea Lucescu (80 de ani), căruia i-a cerut retragerea de la echipa națională. Fostul mare arbitru consideră că la reprezentativa de fotbal este nevoie de oameni tineri și cu idei moderne. Marcel Pușcaș, ex-președinte al clubului FC U Craiova 1948, nu este de acord cu cel care a fost șef al CCA în două perioade și a avut o poziție dură față de contestatarul lui “Il Luce”.

Marcel Pușcaș, atac la Ion Crăciunescu din cauza declarațiilor despre Mircea Lucescu

Marcel Pușcaș îi atrage atenția lui că nu este moral să te legi de vârsta cuiva, în condițiile în care și fostul arbitru este, la rândul lui, aflat la pensie. Ex-președintele oltenilor îi reamintește, în același timp, lui Crăciunescu un episod petrecut la Anina, unde și-ar fi putut pierde viața.

“Prietenului Ion Crăciunescu! Ioane, Nelu, maestre, prietene, nu te lega vreodată de vârsta cuiva! Pentru a fi bâtrân şi înţelept, ca tine şi ca Lucescu, cineva trebuie să fie tânăr şi prost mai întâi! Diferenţa dintre voi este de doar cinci ani.

‘Fratele’ Alzheimer ne însoţeşte de obicei după 70. Tu puteai să mori la 31 de ani la Anina, când te-au călcat minerii în picioare la mijlocul terenului. În minutul 83. Am fost pe teren atunci.

Nu mai vorbea nimeni azi despre tine. Soarta ţi-a fost alături. Ai primit şi o despăgubire din câte ţin minte. Destinul a făcut să devii cel mai bun arbitru român. Absolut meritat”, a scris, în primă fază, fostul fotbalist pe .

Ce părere are Marcel Pușcaș despre Mircea Lucescu

Totodată, Marcel Pușcaș este de părere că Mircea Lucescu, în ciuda vârstei, este un antrenor mai viu și mai motivat față de mulți alți colegi de breaslă și că nu poate fi comparat, sub nicio formă, cu predecesorii săi.

“Trebuie să înţelegi că oamenii trebuie să conştientizeze să se retragă când nu mai sunt de folos şi nu atunci când li se pare altora. Lucescu e mai viu decât mulţi antrenori români, aşa cum şi tu eşti mai normal decât mulţi analişti în ale arbitrajului.

Chiar şi în drumul spre groapă, Lucescu nu poate fi sub Stoichiţă, Rădoi, Contra, Edi sau Daum. Vârsta este doar o cifră, nimic altceva. A categorisi pe cineva a priori este doar apanajul celor tineri, care azi sunt proşti şi vor deveni, probabil, înţelepţi.

Nu este cazul tău! Ai trecut prin etapa prostiei şi eşti unul dintre înţelepţii fotbalului românesc. Am pretenţii de la tine! Te respect şi te iubesc”, a mai scris Marcel Puşcaş.

Ce a declarat Ion Crăciunescu

La scurt timp după ce , Ion Crăciunescu a avut un mesaj extrem de dur pentru Mircea Lucescu. Fostul arbitru a sugerat că reputatul antrenor ar trebui să se retragă și să lase locul tinerilor, care vin cu un alt suflu.

“Mircea Lucescu a avut poziţii oscilante! De la alb la negru, aşa, în limitele acestea. După părerea mea, a ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă! Eu aşa cred. Uitaţi-vă cum se exprimă, ce atâta filosofie?

Să lase pe altul mai tânăr, care are un altfel de concept, alte percepţii. A fost cât a fost, să-i fie de bine, dar toate lucrurile au o limită! La pensie te scot la 55 de ani!”, a spus Ion Crăciunescu, potrivit .