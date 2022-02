Ion Crăciunescu râde de Flavius Stoican înainte de meciul cu Gaz Metan: „De la el aud doar vorbe. Dinamo e echipa declarațiilor!”

Fostul arbitru l-a taxat pe Flavius Stoican, care le-a spus fanilor echipei că își ține promisiunea de a salva echipa de la retrogradare, în condițiile în care Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș trec prin niște probleme financiare imense.

Ion Crăciunescu este de părere că Dinamo nu are voie să se încurce cu Gaz Metan Mediaș, care a făcut deplasarea cu mai mulți juniori, pentru a completa lotul.

Ion Crăciunescu râde de Flavius Stoican înainte de Dinamo – Gaz Metan Mediaș

de Flavius Stoican înainte de și Gaz Metan Mediaș, spunând că tehnicianul doar a oferit declarații de când a venit la club, fără să realizeze ceva important prin prisma jocurilor.

„Dinamo e echipa declarațiilor. Stoican ne-a mai dat o perlă și a declarat că ne-a zis că nu mai retrogradează Dinamo. Păi mă așteptam ca Dinamo să nu retrogradeze prin prisma rezultatelor, nu a problemlor financiare de la alte echipe.

La sloganuri nu-l bate nimeni pe Stoican, cele mai frumoase reclame de la el le-am auzit. Vorbe, vorbe, vorbe, numai asta aud de la el. Vreau să văd și ceva pe teren”.

„Până să apară criza asta, eu credeam că Mediaș se salvează, pentru că nu arăta rău în teren”, a mai spus Ion Crăciunescu, la TV .

„Cu o victorie, încrederea noastră va fi mai mare!”

de presă înaintea meciului cu Gaz Metan Mediaș despre ce așteptări are de la jucătorii săi: „Ceea ce vreau să transmit este faptul că vreau să mergem pe continuitate. Trebuie să tratăm fiecare meci foarte serios, în acesta care urmează trebuie să mergem pe linia începută la Arad.

Mă refer la dorință, încredere și sacrificiu. Am obținut un punct foarte important, chiar dacă am jucat în inferioritate numerică. Sacrificiul de care au dat dovadă acești băieți trebuie să continue. Am obținut doar un punct de moral, de încredere.

Vineri sunt convins că vom vedea pe teren o echipă a noastră care vrea să meargă pe aceeași linie, de sacrificiu, dorință, încredere și entuziasm. Nu vreau să stricăm ceea ce am făcut la Arad. Cu o victorie, încrederea jucătorilor va fi mult mai mare”.

„În general, în subconștientul fotbaliștilor există o încredere mai mare decât ar trebui. Doar pentru că joacă cu o echipă cu probleme mari, există automulțumirea.

Eu vreau ca jucătorii mei să fie conștienți că vom avea un meci foarte important, nu vreau să mergem pe varianta că noi suntem favoriți, iar ei outsideri. Nu o să fie cazul să tratăm meciul superficial”, a mai spus Flavius Stoican.