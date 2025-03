Ion Crăciunescu nu are milă de Istvan Kovacs după „comicărelile” din SuperLiga: „Arbitrează indolent!”. Verdictul dur la erorile lui Sebastian Colțescu

Istvan Kovacs și Sebastian Colțescu sunt printre cei mai buni centrali din România, iar primul primește delegări importante la nivel de UEFA Champions League. Ion Crăciunescu a vorbit despre cariera lui Sebastian Colțescu și a analizat .

Ion Crăciunescu, despre greșelile comise de Sebastian Colțescu în Petrolul – UTA: „Pentru mine este o enigmă”

Sebastian Colțescu a fost criticat vehement după ce , iar Ion Crăciunescu a încercat să găsească o explicație pentru felul în care a decis arbitrul să gestioneze anumite situații.

De asemenea, fostul mare arbitru român a explicat și de ce Colțescu ar trebui sancționat după erorile grave din meciul de pe „Ilie Oană”, când prahovenii au pierdut cu scorul de 1-0.

„(n. r. final de carieră pentru Colțescu?) Ar fi păcat, el are capacitatea de a fi un arbitru bun sau foarte bun, are această calitate. Eu nu știu ce presiuni sunt, ce se întâmplă cu el, că și pentru mine este o enigmă cum un arbitru ca el, la nivelul la care a ajuns, poate să facă greșeli atât de mari.

Aș fi curios ce se întâmplă în spatele lui Colțescu de ajunge el în starea asta. Nu cred că ar fi cel mai bun lucru să fie scos din arbitraj, dar ar trebui sancționat, pentru că nu poți să te prezinți așa la un meci, indiferent de ce spune unul sau ce presiune pune altul. Tu ești arbitru și trebuie să mergi pe linia de la mijloc, nu să derapezi într-o parte”, a început Ion Crăciunescu.

Ion Crăciunescu: „Cei de la VAR au de lucru cu Istvan Kovacs”

„(n. r. Istvan Kovacs, sfert sau semifinală de Champions League?) Istvan Kovacs are calitate de arbitru, important este să îți țină o anumită linie, pentru că pe plan internațional, eu am mai spus-o și o s-o repet, pe mine m-a întrebat cineva cum este un arbitru român.

Știți ce întrebare mi-a pus? ‘Este o persoană de încredere?’. M-a întrebat cineva când am fost arbitru, o personalitate mare, m-a întrebat de un arbitru român dacă este o persoană de încredere sau nu. Eu am preferat să nu răspund.

Nu am fost aproape de Kovacs, să văd dacă este de încredere. Profesional, el are calitate. Poate să arbitreze foarte bine oricând. E o mică mare diferență între ce arbitrează în cupele europene și ce arbitrează în SuperLiga. Pare pentru el o pedeapsă să arbitreze în SuperLiga. Tocmai eu să o fac și pe asta?

El are capacitatea fizică foarte bună, dar îl văd așa mai indolent. (n. r. le este frică arbitrilor să îl cheme la VAR pe Kovacs?) S-ar putea să fie, nu știu exact cum procedează, dar el îi domină ca și performanță, ca nivel. El nu se lasă așa ușor convins. Cei de la VAR au de lucru cu el”, a declarat Ion Crăciunescu la FANATIK SUPERLIGA.