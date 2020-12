Ion Crăciunescu, reacţie după scandalul rasist al lui Colţescu: „Cea mai mare ruşine din istoria arbitrajului românesc!“ Exclusiv

Ion Crăciunescu a oferit o primă reacţie, în exclusivitate pentru FANATIK, după scandalul rasist de la meciul condus de Sebastian Colţescu în Liga Campionilor. Fostul şef CCA a pus tunurile pe actuala conducere a arbitrajului românesc.

PSG – Istanbul Başakşehir a fost întrerupt după un sfert de oră de joc, după ce Demba Ba, atacantul de culoare al turcilor, a reclamat că i s-au adresat cuvinte cu tentă rasistă.

Ovidiu Hațegan i-a acordat cartonaşul roşu lui Demba Ba, la indicaţiile celui de-al patrulea oficial, Sebastian Colțescu, care precizează referitor la jucătorul sancționat: „Ăla negru“. Demba Ba a luat foc şi s-a repezit la oficial: „Why do you say «negro»?“, confundând cuvântul „negru“ din limba română cu o adresare rasistă „nigro“. Și de aici un imens scandal rasial…

Ion Crăciunescu: „Arbitrajul românesc e clientelar“

„Cea mai mare ruşine a arbitrajului românesc din istorie. Amintiţi-vă ce a făcut Colţescu la ultimul meci din Liga 1 şi Comisia îi dă meci în Liga Campionilor. De ce nu l-a oprit?”, a declarat Ion Crăciunesc pentru FANATIK.

„Aşa se întâmplă când arbitrajul românesc este clientelar şi este condus de la mii de kilometri distanţă de un individ pe care îl plătim cu 100.000 de euro pe an doar pentru că are un prieten la UEFA care ne dă delegări la meciuri internaționale pentru arbitrii noştri“, și-a continuat fostul mare arbitru tirada împotriva conducerii Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA).

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1 — noobfcb (@noob_fcb) December 8, 2020

„La noi , indiferent ce-a făcut un arbitru, el a mers în delegările de «afară». Vedeți ce-a făcut Colțescu în ultimele meciuri arbitrate în România, ce-a «produs» el, după care nu l-a împiedicat nimeni să plece în Champions League„

„Asta este la noi răsplata pentru arbitri care au greșit. Nu au stat pe tușă, au fost delegați internațional. De ce? Și-au făcut bine «temele»? Au satisfăcut anumite cerințe? Pe cine au satisfăcut? Lucrurile sunt foarte grave, dar n-are nimeni curajul să le spună"

„Este cea mai mare rușine din istoria Champions League. Și asta venind de la arbitri! Incredibil! Nu s-a mai întâmplat niciodată așa o rușine!"

„Trebuia să se întâmple «afară» așa o rușine ca să arate odată cloaca asta din arbitrajul românesc. Nu să vin eu la Comisie… Sunt alții… E Balaj, e Tudor… sunt români! Cunosc arbitrajul, cunosc tot fenomenul fotbalistic…"

Crăciunescu, vehement: „Dați-vă demisia in corpore de la CCA că n-aveți ce căuta acolo! Ați produs cea mai mare pată pe imaginea arbitrajului românesc!”

„Colțescu a adus ce mai mare rușine din arbitrajul românesc. Eu îi acuz cu toată forța pe cei de la CCA: n-a fost o rușine mai mare decât asta! Dați-vă demisia in corpore de la CCA că n-aveți ce căuta acolo! Ați produs, repet, cea mai mare pată pe imaginea arbitrajului românesc” „Unde o să ne oprim din decăderea asta? Când o să ne oprim? Că și luminița de la capătul tunelului s-a stins, nu se mai vede din întuneric… Este incredibil ce s-a putut întâmpla… Ne facem de râs ca țară… George N. Gherghe, Nicolae Rainea, Otto Anderco se răsucesc în morminte, Dumnezeu să-i odihnească… la ce a ajuns arbitrajul românesc”

Comparația „plastică” a lui Adrian Porumboiu

Şi Adrian Porumboiu a oferit o reacţie pentru FANATIK. „Este mare păcat că ne-am făcut de râs. Este ca şi când s-a dus la un dineu de clasă, unde se bea şampanie Moet şi se mănâncă icre negre, iar el s-a apucat să tragă vânturi“, a comentat plastic fostul arbitru.

„Nu mai vreua să spun nimic de Colțescu, am spus de atâtea ori ce cred eu despre Colțescu, n-avea ce căuta acolo, e o rușine să fie arbitru FIFA… că a fost arbitru FIFA când el face nenorocirile pe care le face în competițiile interne. Eu pe Colțescu nu l-aș fi ținut, dacă eram la CCA, nici în lotul A la noi”, a mai spus fostul mare arbitru vasluian.

„Păcat de Hațegan, că el n-are nicio vină… a avut un parcurs excelent în Europa. Și a venit Colțescu să-i facă prostia asta… când se știe cât preț pune UEFA pe combaterea rasismului. Să se spele pe cap cu el meseriașii ăștia de la CCA acum, să vedem ce sancțiuni o să primească”, a încheiat Adrian Porumboiu comentariul despre evenimentul serii în Champions League.